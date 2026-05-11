L’iniziativa, che prevede la partecipazione di scuole, studenti e gruppi scout, è dedicata alla cultura del mare, agli sport nautici e all’educazione ambientale

La Lega navale italiana sezione di Reggio Calabria presenta “Open Day 2026 – Il Mare come Scuola di Vita”, una grande iniziativa dedicata alla cultura del mare, agli sport nautici e all’educazione ambientale, che si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 maggio dalle 8.30 alle 14.00 presso la Base nautica della Lega navale italiana Sezione di Reggio Calabria – Sporting Stelle del Sud.

L’evento, completamente gratuito e aperto all’intera cittadinanza, nasce con l’obiettivo di avvicinare giovani, famiglie e appassionati al mondo del mare attraverso un’esperienza diretta, educativa e coinvolgente. Nel corso delle due giornate sarà prevista la partecipazione di circa 100 studenti del Convitto nazionale Tommaso Campanella, che prenderanno parte alle attività formative e pratiche organizzate dalla Lega Navale Italiana insieme ad istruttori, esperti ed operatori del settore marittimo.

Durante l’Open Day i partecipanti potranno assistere a una serie di micro-lezioni tematiche dedicate a: Vela, Kite surf, SUP e wing foil, Canoa, Sport subacquei, Pesca sportiva, sicurezza in mare e primo soccorso, tutela dell’ambiente marino, patenti nautiche.

A seguire, sarà possibile vivere in prima persona le varie discipline grazie agli stand pratici allestiti all’esterno della base nautica, con istruttori ed esperti pronti a guidare i partecipanti alla scoperta delle attività marinaresche.

Uno dei momenti più attesi dell’evento sarà rappresentato dalle mini veleggiate gratuite, della durata di circa un’ora, che permetteranno ai partecipanti di osservare Reggio Calabria dal mare e vivere l’emozione della navigazione a vela. L’iniziativa vedrà inoltre la partecipazione di gruppi scout, associazioni del territorio ed enti istituzionali impegnati nella promozione della sicurezza, della legalità e della cultura marittima. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è richiesta la registrazione online.