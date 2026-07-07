Il Centro Sociale Anziani di Spezzano Albanese (CS)ha annunciato ufficialmente l'apertura delle iscrizioni per la IVª Edizione del Concorso Letterario "Agostino Ribecco". L’iniziativa è inserita all'interno del programma ufficiale del “Spezzano Albanese 2026 - Festival della Cultura”, sotto il patrocinio del Comune di Spezzano Albanese e in collaborazione con ANCeSCAO A.P.S.

Il concorso è intitolato alla memoria di Agostino Ribecco (1867–1928), illustre medico e stimato poeta locale che ha firmato pagine importanti della letteratura italo-albanese insieme a giganti della cultura come Girolamo De Rada e Cosmo Serembe. Nato nel 2023 per tutelare e promuovere le minoranze linguistiche storiche, il premio giunge quest'anno a una svolta cruciale. Dopo tre fortunate edizioni interamente dedicate alla poesia inedita, per questo 2026 il comitato organizzatore ha deciso di rinnovare la formula aprendo il bandoper la prima volta ai componimenti in prosa, mantenendo però intatto l'obbligo dell'utilizzo della lingua arbëreshe, elemento cardine dell'identità e del patrimonio storico della comunità.

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è fissato per il 25 luglio 2026. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà nella serata di sabato 22 agosto 2026 alle ore 20:00, confermando come location la suggestiva cornice di Piazzale Dott. Luigi Mortati a Spezzano Albanese.

Grazie alla sinergia con il tessuto produttivo e artigianale del territorio, il montepremi di quest'anno offre riconoscimenti di assoluto valore con un manufatto in argento bagnato in oro, opera d'artigianato artistico offerta dall'orafo Stanislao Misurelli di Spezzano Albanese; una vacanza per 2 persone (solo alloggio) fruibile dal 29 agosto al 5 settembre 2026 presso il “Thurium Camping Villaggio” di Corigliano-Rossano e una friggitrice ad aria, moderno dispositivo tecnologico offerto da “GENIUS Computer Spezzano”.

Il Direttivo invita gli autori a richiedere il bando o a formalizzare l'iscrizione contattando anche attraverso Email indirizzando i lavori centroanzianiap_2021@libero.it