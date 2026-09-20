La 24enne cosentina, residente a Paola e presidente di “Cilla Giovani”, è stata selezionata tra i 14 giovani talenti che dal 21 al 27 settembre parteciperanno alla settimana di formazione teatrale a San Vito al Tagliamento

È Annalisa Crispino, 24 anni, originaria di Cosenza ma da anni residente a Paola, la giovane selezionata per rappresentare la Calabria all’Accademia del Teatro Italiano FITA 2026 che si terrà a San Vito Al Tagliamento (Pn), in Friuli-Venezia Giulia.

L’iniziativa è promossa dalla Fita (Federazione Italiana Teatro e Arti) e coinvolgerà 14 attori under 25, scelti in tutta Italia – uno per ogni regione – tra i più talentuosi dei circuiti teatrali locali. I ragazzi trascorreranno una settimana di laboratorio residenziale (21-27 settembre), durante la quale vivranno un’esperienza di intensa formazione artistica e personale: studio del corpo e del movimento scenico, prove immersive, esercizi di improvvisazione, ma anche momenti di condivisione e confronto.

«Sono davvero onorata di rappresentare la Calabria in questa esperienza – racconta Annalisa Crispino –. Per me il teatro è una grande passione ma anche e soprattutto dedizione e sacrificio: insegna disciplina, cooperazione, capacità di ascolto e di empatia. Tutte cose di cui noi giovani al giorno d’oggi abbiamo sempre più bisogno in una società che spesso ci porta a tendere verso i meri risultati, le scadenze a ogni costo e l’aridità dei rapporti personali. Poter vivere questa settimana di full immersion con ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia è un’occasione unica per mettermi in gioco e arricchire allo stesso tempo il mio bagaglio di nuove relazioni umane e artistiche. Vorrei ringraziare FITA Calabria, nella persona del Presidente Nico Morelli e di tutto il suo direttivo, per questa occasione».

Annalisa Crispino, studentessa di Giurisprudenza all’Università della Calabria di Rende, è da quest’anno presidente dell’associazione teatrale “Cilla Giovani”, con la quale ha portato in scena numerosi spettacoli quali la commedia brillante “Fuga in Do di Petto” dell’autrice veneta Laura Salvoro, di cui si è appena conclusa la fortunata tournée estiva coronata, oltre che da grande successo di pubblico, anche dalla vittoria alla VII Edizione Rassegna Teatrale “Antonella Borgia” di Mangone (CS) del Premio come Miglior Regia, Premio Miglior Commedia per la Critica e Premio Migliore Attrice Non Protagonista ad Eleonora Croitori.

Riconoscimenti che certamente rendono ancora più appagante il lungo e serio lavoro di riorganizzazione dell’associazione portato avanti dalla Presidente Crispino, dal Direttivo e da tutti i soci.

È dunque per il secondo anno di fila che l’associazione teatrale “Cilla Giovani” ha l’onore di mandare uno dei suoi attori – l’anno scorso era toccato a Giuseppe Cozza – alla prestigiosa Accademia del Teatro Italiano FITA, sottolineando così l’assoluto valore e unicità di un gruppo così attivo e completamente gestito da giovani under 25.

Con la sua partecipazione all’Accademia, Annalisa Crispino porta con sé il nome della Calabria e della sua città, Paola, in un contesto nazionale che celebra il talento giovanile e la forza del teatro come media di comunicazione universale. È un traguardo che rappresenta senz’altro una soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità. Un’occasione che dimostra come, anche partendo da realtà periferiche, con impegno e dedizione si possa conquistare uno spazio nella scena culturale nazionale. In questa ottica, l’esperienza di Annalisa Crispino non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza che apre a nuovi orizzonti, nuove sfide e nuove collaborazioni.