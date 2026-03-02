Anime sospese nell’ombra è un viaggio umano e sociale dentro il mondo del carcere, raccontato attraverso testimonianze reali, esperienze vissute e riflessioni profonde sulle fragilità, le colpe e le possibilità di riscatto delle persone detenute. Il libro unisce l’analisi sociologica alla forza del racconto diretto, dando voce a storie spesso invisibili, sospese tra errore e speranza. Ne emerge uno spaccato intenso della realtà penitenziaria italiana, osservata non solo come luogo di pena, ma come spazio complesso in cui convivono sofferenza, umanità e desiderio di cambiamento. Ne abbiamo parlato con l’autore, il calabrese Francesco Garofalo.

Da dove nasce l’idea di raccontare le “anime sospese” che vivono dentro il carcere?

«Nasce dall’ascolto diretto di fatti, racconti e storie di vita vissuta all’interno delle carceri italiane, narratemi dall’Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, Roberto Falvo, e successivamente analizzate attraverso una chiave interpretativa sociologica. Nasce da un’esigenza sociale: restituire voce a un’umanità spesso invisibile, sospesa tra errore e possibilità di rinascita; completare il quadro della giustizia non limitandosi alla dimensione punitiva, ma interrogandosi sul senso profondo della pena, sul suo valore rieducativo e sul suo impatto non solo sui detenuti, ma sulle famiglie, sugli operatori e sull’intera comunità. Il carcere non è un mondo separato, ma uno specchio della società: raccontarlo significa assumersi la responsabilità collettiva di guardare negli occhi chi ha sbagliato senza negargli la dignità di persona».

Qual è stata la testimonianza che più l’ha segnata dal punto di vista umano e professionale?

«Tra le molte storie raccolte, mi ha segnato profondamente il racconto della prima notte dei nuovi giunti: il momento in cui il rumore della porta blindata che si chiude alle spalle diventa una frattura interiore. È lì che il cittadino comprende di essere entrato in un tempo sospeso. Ma mi hanno colpito anche le vicende di chi, incensurato, è entrato in custodia cautelare ed è poi uscito assolto: vite travolte da uno stigma anticipato, reputazioni compromesse prima ancora di una sentenza definitiva. Sono esperienze che mettono in discussione il confine tra giustizia e sofferenza sociale. Professionalmente, mi ha segnato l’equilibrio difficile che l’agente deve mantenere: garantire sicurezza e, allo stesso tempo, intercettare fragilità, prevenire gesti estremi, cogliere segnali silenziosi. È una tensione quotidiana che lascia tracce interiori profonde».

Il carcere italiano oggi riesce davvero a svolgere una funzione rieducativa oppure resta prevalentemente punitiva?

«La nostra Costituzione, all’articolo 27, stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione. La riforma penitenziaria del 1975 ha introdotto il trattamento individualizzato e le misure alternative. Tuttavia, nella pratica quotidiana, il carcere vive una “doppia anima”: da un lato spazio di controllo e contenimento, dall’altro luogo di possibile trasformazione. La funzione rieducativa esiste, ma è condizionata da fattori strutturali: sovraffollamento, carenza di personale, scarsità di opportunità formative e lavorative. Quando il detenuto è coinvolto in attività, studio o lavoro, si intravede il senso della pena come occasione di cambiamento. Quando invece prevale l’inattività e la mera custodia, il rischio è che la dimensione punitiva sovrasti quella rieducativa».

Quanto pesa la solitudine, sia per i detenuti sia per chi lavora quotidianamente negli istituti penitenziari?

«La solitudine è uno degli elementi più incisivi. Per il detenuto è una lente d’ingrandimento: amplifica i rimorsi, le paure, l’ansia per il futuro, il dolore per i legami lontani. La notte, in particolare, diventa il momento più duro. Ma esiste anche una solitudine dell’agente penitenziario. Chi lavora in carcere vive una tensione costante, porta a casa il peso delle storie ascoltate, delle fragilità intercettate, del timore che qualcosa possa accadere durante il turno. Nel volume emerge chiaramente questa doppia dimensione: il carcere è uno spazio chiuso non solo fisicamente, ma emotivamente, dove anche chi indossa la divisa vive un equilibrio fragile tra autorità e umanità».

Nel libro emerge molta umanità: quanto è difficile mantenere equilibrio emotivo lavorando a stretto contatto con il dolore e gli errori degli altri?

«È estremamente difficile. L’agente deve essere saldo, ma non freddo; presente, ma non coinvolto al punto da perdere lucidità. Deve saper leggere uno sguardo, un silenzio, un gesto, perché anche un dettaglio può prevenire un dramma. Mantenere equilibrio significa accettare di vivere in una tensione permanente: tra controllo e comprensione, tra fermezza e ascolto. È una professionalità che richiede disciplina, ma anche sensibilità. L’umanità non è debolezza: è consapevolezza del fatto che dietro ogni numero di matricola esiste una storia».

Quali stereotipi sul mondo carcerario questo libro prova a smontare?

«Il primo stereotipo è che il carcere sia un mondo separato dal resto della società. Non è così: è una sua estensione. Il secondo è che tutti i detenuti siano uguali. Il libro mostra differenze profonde: il recidivo che vive la detenzione come routine; il professionista o il politico che crolla interiormente; l’imputato in attesa di giudizio sospeso tra innocenza e stigma. Il terzo stereotipo riguarda gli agenti, spesso percepiti solo come custodi severi. In realtà sono figure che operano in una costante mediazione tra sicurezza e ascolto, tra normativa e relazione umana».

Che cosa dovrebbe comprendere l’opinione pubblica sul carcere che oggi, secondo lei, continua a non vedere o a non voler vedere?

«L’opinione pubblica dovrebbe comprendere che il carcere misura il grado di civiltà di una comunità. Non è solo un luogo di punizione, ma uno spazio in cui si decide se una persona potrà tornare a essere parte attiva della società. Dovrebbe capire che dietro ogni errore c’è un volto, un nome, una biografia. E che la sicurezza collettiva non si costruisce solo con il rigore, ma anche con percorsi di reinserimento efficaci. Infine, dovrebbe vedere ciò che spesso resta invisibile: la fatica quotidiana degli operatori, il peso delle famiglie, il rischio che l’indifferenza sociale trasformi la pena in mera esclusione. Perché, come sostengo nel volume , nessuno è solo il suo errore. E la giustizia autentica non è quella che si limita a punire, ma quella che sa umanizzare».