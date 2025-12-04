Prestigioso riconoscimento nazionale per l'associazione lametina Ama Calabria. Nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma il conferimento del primo premio al concorso nazionale Art Bonus 2025 categoria spettacolo dal vivo con il progetto Derby ideato da Paolo Giura con musiche di Ferruccio Messinese. Un progetto teatrale originale e significativo che ha saputo trasformare il tema della sostenibilità ambientale in un racconto creativo coinvolgendo le giovani generazioni.

Presente alla cerimonia il direttore artistico di Ama Calabria, Francescantonio Pollice che ha espresso viva soddisfazione per il premio ricevuto che conferma il valore del lavoro svolto da quasi mezzo secolo sul territorio regionale. È in corso infatti la 48ma edizione della rassegna MusicAma Calabria, che sta portando in scena tra Catanzaro e Lamezia Terme spettacoli pensati per un pubblico ampio, con grandi interpreti, omaggi ai maestri e produzioni speciali che celebrano la tradizione e la creatività italiana attraverso musica, danza e teatro.

«La vittoria alla nona edizione di Art Bonus è una vittoria di tutta la Calabria» è stato il commento del sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone. «È un segnale che incoraggia non solo l’Associazione, ma tutti coloro che credono che la cultura sia il vero motore di sviluppo e riscatto per il nostro territorio».