Il nuovo appuntamento dell’iniziativa promossa da Entopan e Feltrinelli metterà al centro il pensiero di Cesare Pavese, in un confronto tra letteratura, memoria e attualità. A dialogare con l’autore sarà Agazio Loiero

Prosegue in Calabria Consonanze – Dialoghi d’Autore, la rassegna culturale itinerante promossa da Entopan e Feltrinelli, in partnership con Harmonic Innovation Group, nata con l’obiettivo di mettere al centro le città e le comunità locali, portando il dialogo culturale fuori dai contesti tradizionali e restituendo alla Calabria un ruolo attivo nel dibattito contemporaneo.

Il secondo appuntamento si aprirà il 19 gennaio 2026 alle ore 17 nella sede Entopan di Catanzaro e avrà come protagonista Domenico Dara, curatore del volume “Cesare Pavese. Tutto è già accaduto” (Feltrinelli, 2025). Il libro raccoglie aforismi, sentenze e pensieri tratti dalle opere di Pavese, selezionati per restituire il cuore della sua visione letteraria. A dialogare con Dara sarà Agazio Loiero, già presidente della Regione Calabria e figura di primo piano della vita istituzionale e culturale del territorio. L’incontro sarà moderato da Gianni Speranza e Raffaele del Monaco.

Sempre nell’ambito di Consonanze, le presentazioni di Domenico Dara proseguiranno il 20 gennaio alle 18:00 presso la libreria Feltrinelli di Cosenza per un dialogo aperto al pubblico con la professoressa Margherita Ganeri,e il 21 gennaio alle 17:30 presso la Sala consiliare del Comune di Soverato, dove l’autore dialogherà con il prof Giuseppe Iozzo, in un incontro introdotto dall’assessore alla Cultura Emanuele Amoruso.

Domenico Dara, scrittore calabrese nato nel 1971, ha esordito nel 2014 con il romanzo Breve trattato sulle coincidenze. L’opera, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima e di altri prestigiosi riconoscimenti, ha segnato l’inizio di un percorso letterario proseguito con romanzi accolti con favore da pubblico e critica e tradotti in diverse lingue.

La rassegna proseguirà Consonanze – Dialoghi d’Autorecon cadenza mensile: i prossimi nomi in calendario sono Ezio Mauro, Federica Manzon, Gianrico Carofiglio, Alec Ross, Alessandro Aresu, Emanuele Felice eAntonio Spadaro. Feltrinelli, attraverso gli autori del polo editoriale e la collaborazione di librai e librerie, rafforza così la propria presenza nel Sud Italia, in linea con l’impegno del Gruppo a diffondere cultura di qualità, innovazione sociale e pensiero critico.

L’iniziativa si colloca pienamente nel percorso culturale che Entopan sviluppa da oltre venticinque anni, orientato a integrare cultura, etica, tecnologia e sviluppo sostenibile, e a promuovere un dialogo autentico tra radici umanistiche e innovazione, in coerenza con il paradigma di Innovazione Armonica ideato dal fondatore Francesco Cicione. In questa prospettiva, Consonanze riannoda il rapporto tra letteratura e territorio, attraverso dialoghi ospitati in luoghi non convenzionali e grazie alla partecipazione attiva di autori e cittadini. Un progetto che rende concreta questa visione, sostenendo un’innovazione capace di generare risultati inclusivi, sostenibili e di valore per l’intera collettività.