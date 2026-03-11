Riapre oggi 11 marzo il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna, punto di riferimento per la conoscenza della storia antica della costa ionica calabrese. Dopo gli interventi di rinnovamento degli spazi e del percorso espositivo, la struttura torna ad accogliere il pubblico con un allestimento aggiornato che mette in relazione i reperti con il paesaggio e con il loro contesto di provenienza.

Il progetto rientra nel programma di valorizzazione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari ed è stato realizzato secondo gli indirizzi del Ministero della Cultura in materia di accessibilità e fruizione dei luoghi della cultura, promossi dal Ministro Alessandro Giuli. Gli interventi sono stati sostenuti da finanziamenti pubblici, tra cui le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ulteriori stanziamenti statali destinati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il nuovo allestimento ha interessato l’intero percorso museale, con apparati informativi aggiornati, strumenti didattici rinnovati e sistemi di comunicazione pensati per favorire una fruizione più ampia da parte del pubblico. Gli interventi hanno riguardato anche l’adeguamento degli impianti, il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la riorganizzazione degli ambienti destinati alle attività educative e alla ricerca.

Per la giornata di oggi 11 marzo è prevista un’apertura straordinaria serale dalle ore 16:30 fino alle 22:30, permettendo ai visitatori di visitare il nuovo percorso espositivo.