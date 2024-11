L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha reso nota la classifica dei migliori dipartimenti delle università italiane, inserendone nell'elenco dei primi 350 anche quattro calabresi: due sono all’Università della Calabria (Ingegneria meccanica, energetica e gestionale e Ingegneria civile), uno alla Mediterranea di Reggio Calabria (Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile) e uno alla Magna Graecia di Catanzaro (Giurisprudenza, Economia e Sociologia).

In ballo finanziamenti

Sono stati ammessi, in questa prima fase, tra i migliori 350 a livello nazionale, candidati al ruolo di “Dipartimenti di eccellenza” che potranno conquistare entrando nella rosa dei 180 che sarà pubblicata entro fine anno. I vincitori potranno beneficiare di una rilevante dotazione finanziaria, 271 milioni di euro, per il quinquennio 2023-2027, che permetterà nuovi investimenti nel reclutamento del personale, nella premialità al personale, in infrastrutture di ricerca e in attività didattiche e scientifiche di alta qualificazione.

La Commissione nominata dal ministero dell’Università e della Ricerca stilerà la classifica finale combinando il punteggio dell’Ispd (Indicatore standardizzato di performance dipartimentale) e la valutazione dei progetti di sviluppo quinquennale presentati. La selezione premierà i migliori 180 dipartimenti, caratterizzati per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica.

I beneficiari del finanziamento potranno contare, in relazione al quintile dimensionale in cui sono collocati, su una dotazione finanziaria variabile tra di 1 milione e 620mila euro e 1 milione e 80mila euro annui per cinque anni.