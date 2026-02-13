Quante volte vi sarà capitato di canticchiare i suoi brani e di sentirvi parte del musical più iconico di sempre? Sì, parliamo proprio di Grease, il film che ha reso immortali gli anni ’50 americani tra rock’n’roll, balli travolgenti e storie romantiche destinate a durare. È da questa atmosfera che nasce l’idea di una serata di San Valentino pensata per le coppie che desiderano vivere un’esperienza diversa, coinvolgente e fuori dal convenzionale.

Per l’occasione, il Riva Restaurant & Lounge Bar si trasformerà in una high school americana degli anni ’50, richiamando il mondo delle Pink Ladies e dei T-Birds, tra scenografie a tema e dettagli curati per ricreare lo spirito autentico di quell’epoca.

Fulcro della serata sarà la degustazione ideata da Chef Francesca Mannis per San Valentino, disponibile esclusivamente per l’occasione: un percorso sensoriale in progressione, studiato per accompagnare gli innamorati durante la notte di San Valentino. Le nove portate valorizzano ingredienti espressione del territorio, selezionati per la loro capacità di stimolare i sensi e amplificare il piacere dell’esperienza gastronomica, dando vita a un crescendo di gusto pensato per emozionare e coinvolgere. Gli ospiti potranno scegliere il percorso di San Valentino nella sua versione completa oppure con abbinamento di calici di vino, selezionati per accompagnare ogni portata ed esaltarne le caratteristiche. La proposta enologica include esclusive etichette francesi e italiane. Per chi preferisce maggiore libertà, sarà inoltre disponibile il menù à la carte del Riva, per scegliere le portate più in linea con i propri gusti.

La colonna sonora della serata sarà affidata alla musica rock’n’roll e swing, con esibizioni dal vivo e performance di ballo ispirate all’energia e al ritmo che hanno reso Grease un fenomeno culturale senza tempo. Un intrattenimento coinvolgente che renderà la festa degli innamorati romantica e, al tempo stesso, leggera e divertente. Gli ospiti potranno partecipare indossando outfit a tema, rievocando lo stile iconico dell’epoca tra gonne a ruota, giubbotti in pelle e dettagli vintage, prendendo parte all’estrazione di un premio dedicato. Durante la serata sarà inoltre possibile immortalare i momenti più significativi grazie a un set fotografico tematico, con fotografo dedicato.

«La nostra idea - spiega Roberto Gallo, fondatore del Riva Restaurant and Longe Bar - nasce dal desiderio di regalare alle coppie che sceglieranno di festeggiare San Valentino un’esperienza esclusiva e immersiva, capace di unire atmosfera, intrattenimento e gusto in una serata fuori dal convenzionale. Un evento pensato per far vivere emozioni autentiche e momenti di spensieratezza, in linea con la nostra mission di far star bene i nostri ospiti e di regalare loro ricordi da custodire nel tempo».



