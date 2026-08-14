Il giornalista, cittadino onorario del borgo, è ormai una presenza identitaria del Premio. Rigore, professionalità e sensibilità: per Nuzzi Caccuri è un autentico luogo del cuore

Ci sono persone che arrivano a un evento, salgono su un palco e fanno il proprio lavoro. E poi ci sono quelle che, con il tempo, finiscono per diventare parte dell’anima stessa di una manifestazione. Gianluigi Nuzzi appartiene a questa seconda categoria.

Il rapporto tra il giornalista e Caccuri dura ormai da anni ed è diventato qualcosa di molto più profondo di una semplice collaborazione professionale. Nuzzi è cittadino onorario di Caccuri e torna ogni anno nel borgo calabrese con un coinvolgimento autentico, quasi familiare. Per lui Caccuri è davvero un luogo del cuore: lo si percepisce nel modo in cui vive le giornate del Premio, nella cura dei dettagli, nell’attenzione alle persone e nella dedizione con cui accompagna le fasi finali della manifestazione.

Anche quest’anno è stato lui, insieme a Laura Freddi, a condurre le serate conclusive della XV edizione, culminate nella vittoria di Cecilia Sala, con I figli dell’odio, e nel secondo posto ex aequo di Tommaso Cerno, Pietro Grasso e Luca Sommi.

Ma raccontare Nuzzi soltanto attraverso il suo ruolo di conduttore sarebbe riduttivo. La sua cifra professionale è innanzitutto il rigore. È quella stessa caratteristica che da anni contraddistingue il suo giornalismo televisivo e che lo ha portato a diventare uno dei volti più riconoscibili dell’approfondimento e della cronaca giudiziaria italiana.

Nuzzi è un giornalista che non ha bisogno di alzare la voce per imporsi. La sua forza sta nella preparazione, nella capacità di ascoltare, nella precisione delle domande e nella conoscenza dei fatti. Ma accanto al rigore c’è un tratto meno evidente davanti alle telecamere e molto più visibile a Caccuri: la sensibilità.

È questo, probabilmente, il segreto del suo legame con il Premio. Nuzzi conosce il valore delle persone che salgono sul palco e sa che dietro ogni ospite, ogni autore e ogni storia c’è un percorso umano. Per questo conduce con garbo, misura e gentilezza, senza mai trasformare la professionalità in distanza.

La XV edizione gli ha affidato un palco particolarmente impegnativo. A Caccuri sono arrivati protagonisti di assoluto prestigio: Elisabetta Belloni, insignita del “Premio Caccuri per l’alto servizio istituzionale”; Claudia Eccher, componente del Consiglio Superiore della Magistratura; l’economista Carlo Cottarelli; Lorenzo Zurino, imprenditore e presidente dell’Italian Export Forum, figura di riferimento nel mondo dell’export e dell’internazionalizzazione del Made in Italy; il procuratore Nicola Gratteri e numerose personalità del mondo della cultura, della medicina e dell’informazione.

Nuzzi ha accompagnato il pubblico attraverso una manifestazione che ha saputo tenere insieme letteratura e attualità, geopolitica e giustizia, medicina e giornalismo. È questa la vera forza di Caccuri: trasformare il libro in un punto di partenza per parlare del mondo.

E non è un caso che proprio un professionista come Nuzzi sia diventato una delle punte di diamante del Premio. Il suo modo di stare sul palco è coerente con la filosofia della manifestazione: autorevolezza senza ostentazione, approfondimento senza pesantezza, cultura senza distanza dal pubblico.

Il suo ritorno in televisione si avvicina ora con una nuova stagione di Quarto Grado, il programma di Retequattro dedicato ai grandi casi di cronaca nera e giudiziaria, di cui Nuzzi è storico conduttore. Il programma è ormai un punto di riferimento del crime televisivo italiano e la sua conduzione ne rappresenta uno degli elementi distintivi.

Ma prima di tornare alle luci degli studi televisivi, Nuzzi ha scelto ancora una volta di tornare Caccuri. E forse è proprio questa la cosa che più racconta il rapporto tra il giornalista e il Premio: non viene soltanto a condurre Caccuri, viene a viverla.

Dietro una manifestazione di questa complessità c’è, naturalmente, un lavoro enorme. Un lavoro che porta la firma dell’Accademia dei Caccuriani e, in particolare, del Comitato Direttivo composto da Adolfo Barone, Olimpio Talarico e Cataldo Calabretta. Tre persone che negli anni hanno costruito, con sensibilità diverse e complementari, una manifestazione ormai riconosciuta come uno degli appuntamenti culturali più importanti d’Italia. L’Accademia stessa definisce il Premio il proprio “cuore pulsante” e ne rivendica la vocazione a fare della cultura un motore di crescita del territorio.

E Caccuri, in effetti, ha qualcosa che non si può semplicemente programmare. Ha un’atmosfera magica. È la dimensione del borgo, sono le piazze, la gente, gli incontri improvvisati, il rapporto diretto con gli ospiti. È la capacità di far sentire importanti le persone senza mai farle sentire lontane.

Forse è proprio per questo che Nuzzi, un professionista abituato ai grandi studi televisivi e alle platee nazionali, continua a tornare.

Perché a Caccuri non è soltanto un conduttore. È uno di casa.

E in un mondo televisivo nel quale tutto corre, tutto cambia e spesso tutto diventa spettacolo, Gianluigi Nuzzi conserva una qualità sempre più rara: la capacità di essere un grande professionista senza smettere di essere un uomo attento alle persone.

È per questo che a Caccuri non è soltanto il volto delle serate finali. È il signore del palco, ma soprattutto uno degli uomini che hanno contribuito a dare un’anima al Premio Caccuri.