In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l'Associazione Mogli Medici Italiani (AMMI) - sezione di Catanzaro organizza una conferenza dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sulle prestazioni sanitarie di prevenzione, per il benessere della donna in ogni fase della vita.

L’iniziativa, che si terrà martedì 21 aprile 2026, alle ore 11:30, presso la Sala "C. Catuogno" dell'Ordine dei Medici di Catanzaro, nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria, promuovendo una cultura della salute per le donne.

La conferenza vuole rappresentare un momento di confronto tra istituzioni e mondo sanitario per intraprendere strategie comuni che possano migliorare l’accesso e l’efficacia dei servizi sanitari sul territorio.

Programma dei lavori:

I lavori saranno aperti e presentati dall’Avv. Carmen Audino, Presidente AMMI sezione di Catanzaro, cui seguirà l'introduzione della Dott.ssa Tiziana Bianchini Baldoncini, Presidente Nazionale AMMI.

A seguire interverranno: Dott. Enzo Ciconte, Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Catanzaro; Dott. Castrese De Rosa, Prefetto di Catanzaro; Prof. Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Dott. Amedeo Mormile, Presidente della Provincia di Catanzaro; On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno

Successivamente sarà aperto un dibattito sugli interventi tecnici e strategici per rafforzare la rete di prevenzione a cui parteciperanno: Gen. Dott. Antonio Battistini, Direttore Generale ASP Catanzaro; Dott.ssa Simona Carbone, Direttore Generale AOU Dulbecco; Prof. Giovanni Cuda, Magnifico Rettore dell’Università di Catanzaro; Dott. Enzo Defilippo, Presidente Federfarma Catanzaro. Le conclusioni saranno affidate all'Avv. Carmen Audino.