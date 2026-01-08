Si è svolto lo scorso 4 gennaio alle ore 21, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria de Plateis a Cirò (KR), il tradizionale Concerto di Natale, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando ancora una volta quanto questo appuntamento sia atteso e sentito dalla comunità. «Un grazie particolare – sottolineano gli organizzatori - va al parroco don Massimo Sorrentino per la concessione della Chiesa».



Protagonista della serata è stato il Corpo Bandistico “Città di Cirò”, diretto dal maestro Nicodemo Giorno, che ha proposto un programma natalizio variegato, capace di coniugare tradizione e sonorità più moderne, offrendo al pubblico un percorso musicale coinvolgente ed emozionante.



Tra i momenti più apprezzati della serata, merita una menzione speciale l’esibizione dell’orchestra dei piccoli giovani musicisti, iscritti ai corsi musicali dell’Associazione Musicale e Culturale Euterpe, diretti dal maestro Margherita Russo. La loro performance ha rappresentato non solo un momento di grande tenerezza e orgoglio, ma anche una testimonianza concreta dell’importante lavoro educativo e formativo portato avanti durante l’anno.



Un sentito ringraziamento è stato espresso ai maestri che seguono con passione e professionalità i giovani allievi: Antonio Giorno (Tromba), Giovanna Morgione (Saxofono), Francesco Morgione (Pianoforte), Mariantonietta Garofalo (Clarinetto e propedeutica musicale) e Margherita Russo (Flauto).



La serata è stata magistralmente presentata da Giuseppe Calabretta, della scuola “Il Cantattore”, che ha saputo accompagnare il pubblico con eleganza e coinvolgimento, alternando la conduzione a momenti artistici personali, con l’esecuzione di brani e monologhi molto apprezzati. A impreziosire ulteriormente il concerto, la partecipazione del soprano Rosalba Truglio, che ha regalato al pubblico interpretazioni intense e cariche di emozione.



Il Concerto di Natale si è concluso con un caloroso saluto e ringraziamento da parte del direttore artistico e musicale maestro Nicodemo Giorno e del presidente dell’Associazione, Luigi Dell’Aquila, che hanno espresso gratitudine a tutti i musicisti, ai collaboratori e al pubblico presente, rinnovando l’impegno a continuare a promuovere la musica e la cultura come strumenti di crescita e condivisione per l’intera comunità.