La magistrata e scrittrice protagonista del primo appuntamento Off della sezione Spring. Pubblico attento e partecipazione significativa per una serata tra cultura, musica e confronto civile

Si apre nel segno della cultura, dell’impegno civile e della memoria la quinta edizione di “Mesoraca in Festival” – Sezione Spring, inaugurata nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale del Ritiro di Mesoraca con un appuntamento dedicato alla riflessione sui temi della giustizia e del coraggio civile.

Ad aprire ufficialmente la rassegna è stato il primo incontro OFF, che ha visto protagonista la magistrata e scrittrice Marisa Manzini, autrice del volume “Il coraggio di Rosa”, pubblicato da Rubettino. Un’opera che affronta temi profondamente attuali, intrecciando memoria, legalità e il ruolo delle donne in una terra complessa come la Calabria.

Nel corso della serata, Manzini ha dialogato con il giornalista Marco Angilletti, dando vita a un confronto intenso e partecipato, nel quale i contenuti del libro sono diventati spunto per una riflessione più ampia sul valore della testimonianza, della responsabilità civile e della costruzione di una coscienza collettiva.

Il pubblico ha seguito con attenzione l’incontro, in un contesto reso ancora più significativo dalla cornice del Complesso Monumentale del Ritiro, luogo che ha contribuito a dare all’appuntamento un’atmosfera raccolta e particolarmente evocativa.

Ad accompagnare i diversi momenti della serata anche la musica della cantante Anastasia Marino, che con le sue esibizioni ha alternato parola e note, contribuendo a creare un dialogo tra linguaggi artistici diversi.

La conduzione dell’evento è stata affidata al direttore artistico della manifestazione e presidente dell’APS Mesoraca in Festival, Francesco Grano, affiancato da Elisabetta Martino, che hanno guidato il pubblico nel corso dell’appuntamento inaugurale.

In apertura sono arrivati anche i saluti istituzionali del sindaco di Mesoraca, Annibale Parise, e dell’assessore alla Cultura Eloisa Tesoriere, che hanno sottolineato il valore delle iniziative culturali come strumenti di crescita sociale, valorizzazione del territorio e consolidamento del senso di comunità.

Con questo primo appuntamento, “Mesoraca in Festival” conferma la propria vocazione a essere uno spazio culturale radicato nel territorio ma capace di ospitare temi e protagonisti di rilievo nazionale, portando nel cuore della Calabria momenti di confronto che uniscono approfondimento, sensibilizzazione e partecipazione.

L’iniziativa è promossa dall’APS Mesoraca in Festival per tramite del Comune di Mesoraca, nell’ambito del bando Regione Calabria – POC 2014/2020, con il sostegno dei dipartimenti regionali competenti in materia di turismo, cultura e pari opportunità.