Entra nel vivo la 15ª edizione del Premio Letterario Caccuri, che quest’anno si presenta con un programma di particolare valore culturale e con una serie di appuntamenti capaci di intrecciare letteratura, storia, cinema e impegno civile.

Tra gli incontri più attesi di questa sera alle 21 quello dedicato a “Il Nibbio”, il film di Alessandro Tonda uscito nel 2025, che racconta una delle vicende più drammatiche e significative della storia italiana recente: la morte di Nicola Calipari, il dirigente del SISMI ucciso il 4 marzo 2005 a Baghdad mentre riportava in salvo la giornalista Giuliana Sgrena, rapita in Iraq.

A confrontarsi sul film e sul significato della vicenda saranno Gabriele Polo, già direttore de Il Manifesto, e Mimmo Calopresti, regista, intervistati dal direttore di LaC News24 Franco Laratta.

Un incontro che va oltre la dimensione cinematografica per affrontare temi profondi e ancora attuali: il valore della memoria, il rapporto tra informazione e potere, il ruolo del giornalismo nei territori di guerra, il senso del dovere e il sacrificio di chi opera lontano dai riflettori per proteggere vite umane.

Il Nibbio è un film che sceglie la strada del racconto umano prima ancora che quella dello spy-thriller. Attraverso la figura di Nicola Calipari emerge il ritratto di un uomo delle istituzioni capace di unire professionalità, coraggio e straordinaria sensibilità. Un servitore dello Stato che ha messo la vita degli altri davanti alla propria, diventando simbolo di responsabilità e dedizione.

La presenza di Gabriele Polo aggiunge al confronto una prospettiva legata al mondo dell’informazione e alla necessità di custodire la verità dei fatti, mentre Mimmo Calopresti offrirà lo sguardo del regista sul valore del cinema come strumento di conoscenza e di memoria collettiva.

Il Premio Letterario Caccuri conferma così la sua vocazione: non essere soltanto una competizione letteraria, ma un luogo di incontro e di riflessione sui grandi temi del nostro tempo. Un appuntamento che, anno dopo anno, è riuscito a conquistare un ruolo sempre più importante nel panorama culturale nazionale.

Con l’incontro dedicato a Il Nibbio prende dunque slancio la quindicesima edizione del Premio, che si annuncia ricca di ospiti, contenuti e momenti di confronto capaci di unire il valore dei libri alla forza delle storie che meritano di essere raccontate.