Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” (Neri Pozza) ha vinto per un soffio, con 86 voti la 63/ma edizione del Premio Campiello. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi.
Al secondo posto Fabio Stassi con "Bebelplatz” (Sellerio), 83 voti, protagonista di un testa a testa con Marasco che non si realizzava da anni.
Al terzo Monica Pareschi con “Inverness” (Polidoro), 58 voti; al quarto posto Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Feltrinelli), 36 voti.