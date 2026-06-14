Attraverso allegorie e figure archetipiche, l’autore analizza squilibri territoriali, migrazioni e identità collettive, offrendo una chiave interpretativa originale della realtà meridionale

Il Sud non aspettava il castello, di Ettore Jorio, è un libro che sfugge alle classificazioni tradizionali: non è un saggio in senso stretto, pur poggiando su una solida riflessione politico-sociale; non è una fiaba nel senso classico, anche se ne assume consapevolmente struttura, linguaggio e immaginario. È piuttosto un’opera ibrida, costruita come una narrazione simbolica che utilizza la grammatica della fiaba per rileggere una delle questioni più stratificate della storia italiana: la condizione del Mezzogiorno.

Il punto di partenza è dichiarato con chiarezza fin dalle prime pagine: il Sud è raccontato come una “Cenerentola” storica, intrappolata dentro una narrazione che lo ha spesso ridotto a mancanza, ritardo, deficit. Jorio rovescia però questa prospettiva, spostando il fuoco dall’analisi quantitativa alla dimensione del riconoscimento. Non si tratta solo di colmare un divario economico, ma di interrogare il modo in cui il divario stesso è stato raccontato, interiorizzato e trasformato in identità.

La scelta della fiaba non è decorativa. È il cuore metodologico del libro. Attraverso la figura della ragazza-Cenerentola, il Mezzogiorno diventa soggetto narrante: lavora, resiste, emigra, costruisce relazioni e comunità. La “casa” in cui si svolge la storia è l’Italia unificata, con le sue stanze diseguali, le sue luci distribuite in modo asimmetrico, le sue gerarchie implicite. La “matrigna”, invece, è la metafora delle dinamiche di potere che, più che negare esplicitamente il Sud, lo relegano progressivamente ai margini attraverso decisioni lente, cumulative, spesso invisibili.

Uno degli elementi più efficaci del libro è proprio la riflessione sul linguaggio: il modo in cui un territorio viene raccontato finisce per determinarne la percezione e, in parte, il destino. Quando una narrazione si stabilizza – insiste l’autore – diventa cornice, e la cornice seleziona ciò che è visibile e ciò che resta fuori campo. È in questo passaggio che il testo assume una chiara valenza politica, pur senza mai trasformarsi in pamphlet.

Particolarmente riuscita è la sezione dedicata all’emigrazione, che non viene letta solo come perdita ma anche come diffusione: una sorta di espansione globale delle energie meridionali. Qui il libro evita sia la retorica nostalgica sia quella vittimistica, cercando invece una terza via interpretativa, in cui la mobilità diventa insieme ferita e trasformazione.

Accanto alla “matrigna” e alla “Cenerentola”, emergono altre figure simboliche: la “fata madrina”, che rappresenta la solidarietà concreta delle comunità, e la “carrozza”, metafora dell’incontro con la possibilità del cambiamento, cioè l’accesso – spesso doloroso e diseguale – a un altrove. Sono immagini semplici ma efficaci, che rendono leggibile una materia complessa senza impoverirla.

Dal punto di vista stilistico, il testo alterna registro narrativo e riflessivo con una certa libertà, talvolta spingendosi verso un linguaggio densamente evocativo. Questo produce un effetto duplice: da un lato rende la lettura accessibile e coinvolgente; dall’altro richiede al lettore una disponibilità interpretativa costante, perché il confine tra metafora e analisi non è sempre rigidamente segnato.

La prefazione di Antonio Uricchio e la postfazione di Gioacchino Criaco collocano il volume in un perimetro culturale preciso, quello di una riflessione meridionalista che non rinuncia alla dimensione simbolica e narrativa come strumento di comprensione del reale.

Il limite, se così si può definire, sta forse proprio nell’ampiezza della metafora: la costruzione allegorica è potente, ma a tratti rischia di comprimere la complessità storica dentro uno schema narrativo molto coerente, dove ogni elemento trova facilmente una corrispondenza simbolica. Tuttavia, è una scelta consapevole, coerente con l’obiettivo dichiarato dell’autore: “cambiare lo sguardo”.

Rubbettino Editore pubblica un volume che si inserisce nel solco di una tradizione editoriale attenta ai temi del Mezzogiorno e del pensiero critico sulle disuguaglianze territoriali.

In definitiva, Il Sud non aspettava il castello è un libro che si legge su due livelli: come racconto simbolico e come proposta interpretativa. Non offre soluzioni, ma sposta il punto di osservazione. E in un dibattito spesso irrigidito tra numeri e slogan, questa operazione culturale rappresenta già un intervento significativo.