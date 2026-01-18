«Il talento di Emma ci ha incantati», sono le parole espresse dal presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, riferite a Emma Baggetta, giovanissima interprete reggina che, con il suo talento, ha saputo portare nei giorni scorsi il nome di Reggio Calabria e dell'intera regione sotto i riflettori della televisione nazionale, a The Voice Kids, sabato sera, su Rai1.

«La sua voce, intensa e già sorprendentemente matura, ci ha coinvolti ed emozionati - ha proseguito Cirillo - dimostrando come passione, studio e determinazione possano trasformarsi in un messaggio potente, capace di arrivare dritto al cuore del pubblico. Emma rappresenta un vero e proprio esempio di come dalla Calabria possano emergere energie positive, competenze e sensibilità artistiche di altissimo livello. Il percorso che Emma sta vivendo, nonostante la sua giovane età, racconta una storia di impegno, di famiglia, di sacrificio e di autentico amore per la musica: valori che appartengono profondamente alla nostra terra e che attraverso di lei trovano, oggi, una nuova voce».

«Sono orgoglioso - sottolinea Cirillo - che questo nostra giovanissima artista sia riuscita, con la sua bellissima voce a far girare le poltrone dei 4 coach, e ad ottenere il super pass di Loredana Bertè, una delle interpreti più autorevoli della musica italiana. La Calabria intera, e in particolare la città di Reggio, guardano a Emma con orgoglio e partecipazione, sostenendola in questo momento così importante della sua crescita artistica e personale». «A lei - conclude - va l'augurio più sincero affinché continui a coltivare il suo talento con la stessa umiltà e determinazione, portando sempre con sé l'identità, la forza e la bellezza della sua terra».