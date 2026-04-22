Il polo culturale calabrese ha primeggiato nella categoria Indie, «per aver saputo costruire, in un contesto privo di servizi dedicati, una comunità attiva e partecipe attorno al libro»

Vince il Gran Premio delle biblioteche under 19, per la categoria Indie, la

biblioteca Terrasita di Palmi. Il premio è stato promosso su scala nazionale dall’Aib (Associazione italiana biblioteche) allo scopo di valorizzare le biblioteche dei ragazzi e delle ragazze. La premiazione si è celebrata a Bologna il 15 aprile in occasione della 63esima edizione della Bologna Children’s book fair.

La biblioteca Terrasita è stata premiata da una giuria di qualità composta dai membri della Commissione nazionale biblioteche e servizi per ragazzi e ragazze che hanno ideato, promosso e curato l’iniziativa, e da esperti del mondo bibliotecario ed editoriale, dalle riviste LiBeR e Andersen, da una componente di Adei (Associazione editori indipendenti. gruppo ragazzi).

Per la categoria Biblioteca Indie (biblioteca fuori dagli schemi, innovativa dal punto di vista dell’offerta e dei processi e delle collezioni, in contrapposizione ai modelli dominanti) Il Premio è stato assegnato alla Biblioteca Terrasita di Palmi, con la seguente motivazione:

«per aver saputo costruire, in un contesto privo di servizi dedicati, una comunità attiva e partecipe attorno al libro, trasformando la lettura in esperienza concreta, condivisa e creativa. La capacità di coinvolgere direttamente i giovani nella produzione di storie, fino alla nascita spontanea di produzioni editoriali indipendenti diffuse nelle scuole del territorio, rappresenta un esempio straordinario di empowerment culturale, in cui la biblioteca diventa spazio di libertà espressiva, apprendimento e relazione».

La biblioteca Terrasita fa parte dell’associazione Terrasita ETS, attiva a Palmi dal 2021 allo scopo di promuovere il piacere della lettura e costruire un luogo in cui creare, raccontare e condividere storie. Svolge laboratori di stampa artigianale, creazione di libri e letture ad alta voce, diventando un punto di incontro, gioco e relazione per i bambini e i ragazzi del territorio.