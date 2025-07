Una mostra d’arte a sostegno delle vittime di Gaza. È stata allestita in un locale del centro storico di San Nicola Arcella, ad opera dell’artista Manuel Grosso, 49 anni, figlio di Marcello Grosso, anch’egli artista e autore di numerose esposizioni pittoriche. Il ricavato delle vendite delle opere, dipinte con la tecnica dell’acquerello, sarà interamente devoluto ad Emergency, come si evince dal sito dell’associazione umanitaria. I quadri ritraggono bambini, uomini e donne sopraffatti da fame, stanchezza e disperazione causate dal conflitto in Palestina, che va avanti, ormai, dall'ottobre del 2023.

La mostra

La mostra, inaugurata oggi 19 luglio, sarà curata dal padre Marcello, poiché Manuel, residente al nord, ha impegni improrogabili che gli impediscono, in queste settimane, di tornare in Calabria. «È una mostra con un messaggio fortissimo – dice Marcello –. È chiaro che mi dispiaccia che non sia lui a presentare la mostra, ma io farò il possibile affinché la vedano più persone possibili».

Le immagini, semplici ma profonde, esprimono una forte sensibilità dell’artista, cresciuto a pane e arte. Manuel ha frequentato prima il liceo artistico, poi l’Accademia delle Belle arti di Venezia e infine si è iscritto a Filosofia dell’Estetica. I suoi dipinti, come racconta il suo papà, emozionano persino i bambini. «Loro rimangono sono affascinati. Quando passano davanti alla galleria, prendono i genitori per mano e chiedono di entrare. Fanno tutto il percorso senza trascurare niente, perché vogliono vedere tutto ciò che è esposto».

Il supporto dell’associazione Alessandro Siciliano

La mostra è supportata dall’associazione sannicolese Alessandro Siciliano. «È una mostra di cui siamo particolarmente orgogliosi – dice la presidente Nicoletta Toselli -. La pace è un tema che riguarda tutti e questi dipinti sono un tocco delicato su una ferita profonda».

Alle sue parole fanno eco quelle di un altro componente dell’organizzazione culturale: «Noi collaboriamo con Marcello Grosso da tanti anni - dice Leonardo Lacco -. Lui ci fa l'onore ogni estate di arricchire la proposta culturale di San Nicola Arcella. Quest'anno abbiamo l'onore di ospitare la mostra di Manuel con un messaggio di fondo molto importante, che si inserisce nell'ambito del progetto "Lux Novi Itineris", il progetto guida della nostra associazione che si basa su percorsi d'arte, memoria, storia e fede. Il progetto si sviluppa durante tutto l'arco dell'anno e beneficia sia di un protocollo d’intesa con i ragazzi delle scuole, sia con altre associazioni del posto. Beneficiamo anche del supporto della parrocchia. Durante l'estate, lasciamo aperta la chiesa al centro storico per consentire le visite ai turisti e dare loro la possibilità di pregare anche di notte».