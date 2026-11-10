Bilancio positivo per la partecipazione dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. Quattro giornate di incontri, approfondimenti e confronto scientifico che hanno visto l'Istituto statale diretto da Filippo Demma protagonista di importanti iniziative dedicate alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Magna Grecia.

Negli spazi del Next, l'ex Tabacchificio di Paestum, lo stand dei Parchi calabresi ha registrato una significativa partecipazione di visitatori, operatori turistici, studiosi e scolaresche. Un'occasione per promuovere le eccellenze archeologiche della Sibaritide e del Crotonese, ma soprattutto per presentare progetti e strategie destinati a rafforzare il ruolo dei siti culturali calabresi nel panorama nazionale.

Uno dei risultati più significativi riguarda l'inserimento dei Parchi di Crotone e Sibari tra le esperienze pilota del progetto nazionale di fundraising del Ministero della Cultura. L'iniziativa, promossa dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, dall'Istituto centrale per la valorizzazione economica del patrimonio e da ALES, punta a sviluppare nuove modalità di finanziamento e gestione dei beni culturali. L'Istituto calabrese è stato selezionato per beneficiare del supporto operativo di esperti incaricati direttamente dalla struttura ministeriale.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla Fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, al centro di una presentazione tecnica condotta da Demma insieme all'architetto Antonio Abbruzzese. Illustrati gli interventi di restauro e rifunzionalizzazione che hanno consentito di restituire il complesso monumentale alla fruizione pubblica, con soluzioni innovative per migliorare l'accessibilità cognitiva e sensoriale.

Il programma ha dato spazio anche alla ricerca archeologica. Nel corso dell'incontro promosso dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, con la partecipazione della direttrice del Parco di Locri Elena Trunfio, i giovani ricercatori dell'Università di Bologna hanno presentato i risultati delle nuove indagini condotte nel sito di Locri sotto la direzione dello stesso Demma. Un'esperienza che conferma il ruolo della ricerca scientifica nell'arricchimento dell'offerta culturale e turistica.

Capo Colonna e i nuovi modelli di gestione del patrimonio archeologico sono stati invece al centro della tavola rotonda organizzata dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, aperta dal presidente Alfonso Andria e coordinata dal professor Fabio Pollice. Nel confronto con i direttori dei principali siti autonomi del Centro-Sud, Demma ha illustrato le linee del progetto di valorizzazione dell'area archeologica crotonese e le prospettive di partenariato pubblico-privato, sulla scorta delle esperienze già consolidate a Sibari.

«La straordinaria risposta di pubblico e di interesse riscontrata a Paestum conferma la bontà della direzione intrapresa», ha dichiarato il direttore Filippo Demma. «Portiamo a casa la consapevolezza che le nostre comunità e la comunità scientifica nazionale guardano alla Calabria con rinnovata fiducia».

Per Demma, il futuro dei grandi attrattori culturali passa soprattutto attraverso il superamento delle difficoltà che ancora limitano la piena fruizione dei siti.

«Le parole chiave del nostro operato continuano ad essere condivisione e accessibilità, intesa quest'ultima non solo in chiave economica o cognitiva, ma soprattutto fisica e logistica. La vera sfida per il futuro dei nostri grandi attrattori non risiede tanto nella promozione pubblicitaria, campo su cui la Regione Calabria sta svolgendo un lavoro capillare ed encomiabile, quanto nella capacità di fare rete sul territorio per garantire la raggiungibilità dei siti attraverso un potenziamento dei trasporti locali e la costruzione di un'offerta di turismo sostenibile ed esperienziale».

Il direttore ha inoltre espresso gratitudine al ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla direttrice del Dipartimento Valorizzazione Alfonsina Russo, sottolineando l'importanza del sostegno ministeriale alle strategie di tutela e sviluppo del patrimonio archeologico.

«L'inclusione del nostro Istituto tra le esperienze pilota nazionali per il fundraising ed il confronto sui nuovi modelli di gestione dimostrano che i Parchi di Crotone e Sibari sono oggi un laboratorio di innovazione al servizio della Magna Grecia e dell'intero Paese».

La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si chiude dunque con nuove prospettive per i Parchi calabresi. Ricerca, investimenti, accessibilità e collaborazione tra istituzioni e territorio rappresentano le direttrici di un percorso che punta a trasformare il patrimonio archeologico in una risorsa sempre più concreta per lo sviluppo culturale, turistico ed economico della Calabria.