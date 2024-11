Sinergia tra arti e professionalità diverse, valorizzazione del “made in Calabria”, sostegno al mondo dell’arte e della creatività. Questi i punti di forza del progetto “Pop Art Collection”, promosso da Elena Vera Stella, prima nuova avventura della nuova società “Evstar”, creata dalla stilista lametina per sostenere progetti artistici e culturali, seguendo sempre una logica di sinergia tra le arti e valorizzazione delle peculiarità artistiche personali.

I dettagli del progetto sono stati presentati ieri mattina nel corso di una conferenza stampa, nello show room della stilista: «Questa nuova avventura vuole essere un ulteriore contributo che, come imprenditrice che ha scelto di restare in Calabria, voglio offrire alla mia terra. Io credo nella Calabria, nelle sue energie positive, nei tanti talenti artistici e creativi. Sostenere queste esperienze, creare contaminazioni e mettere in rete è la sfida di questo nuovo progetto». Un percorso che vede tra le prime collaborazioni quella con l’artista Marco Barberi: dalle mascherine realizzate dalla stilista e dipinte da Barberio, uno dei capi realizzati dalla “Evstar” per la regata “Les voiles”, una capsule per il progetto “Baciami ancora”. Grazie al supporto della nuova realtà creata dalla Stella, Barberio parteciperà a settembre allo “Start Art Fair” in programma alla Saatchi Gallery di Londra, dove saranno esposte anche alcune opere frutto della recente collaborazione tra i due artisti lametini, che hanno visto il contributo di Paola Perri con i suoi scatti e della giovane modella lametina Miriam Strangis.

Sempre all’insegna della valorizzazione del “made in Italy” e del “made in Calabria”, il progetto “BaciamiAncora”, ideato due anni fa da Elena Vera Stella, Sandra Faggiano e Caterina Misuraca. Pop art Collection è il nome della capsule di pezzi unici ed esclusivi, nata dalla collaborazione tra la Stella e Barberio, presentata dalla responsabile comunicazione del progetto Caterina Misuraca, che ha sottolineato in particolare «il messaggio etico della nuova collezione estiva, in linea con lo spirito di BaciamiAncora: stop alla moda usa e getta, salviamo il Made in Italy sano, la creatività e l’ingegno italiano, la buona economia che investe e produce in Italia, non le filiere consumistiche ormai non più sostenibili».



Ha tratteggiato i punti fondamentali della sua pittura l’artista Marco Barberio, ringraziando Elena Vera Stella per il supporto e sottolineando il valore della contaminazione tra esperienze artistiche e creative diverse. Arte e moda «non due mondi incomunicabili» per il critico d’arte Teodolinda Coltellaro, ma «coinvolti in un fluido scambio di ruoli: gli stilisti e i designer accolgono sempre più le ricerche, le sperimentazioni dell’arte contemporanea, si ispirano ad artisti e ad opere d'arte e sempre più gallerie d'arte propongono mostre di grandi nomi della moda. In questo fertile contesto di reciprocità e di feconde ibridazioni, si inserisce la preziosa collaborazione tra la stilista Elena Vera Stella e l'artista Marco Barberio».