Inaugurata presso l'istituto A. Vespucci di Vibo Marina la due giorni dedicata alla esposizione dei disegni creativi realizzata da tutti i bimbi del medesimo istituto e da tutti i plessi delle marinate. L'iniziativa è attiva in tutta Italia da due anni con il nome de L’alieno e l’amicizia, concorso di disegno nato per la sensibilizzazione in tema di diversità, uguaglianza e per dire no a razzismo e bullismo.



Le diversità sia razziali sia fisiche sono state bandite nelle creazioni dei giovanissimi artisti del comprensorio delle marinate vibonesi, che hanno interpretato pienamente i temi e l'amore verso il diverso, con la partecipazione attiva e fattiva di tutto il corpo docente che sono da anni attivi in molti ambiti didattici ed impegnati nel sociale grazie alle geniali intuizioni della dirigente Maria Salvia che fortemente porta a compimento ogni obiettivo che la scuola punta.



Il concorso di disegno ha avuto una grande partecipazione social con oltre 300mila visualizzazioni totali sulla pagina Rambaldi Promotions ove è stato possibile visionare e votare le opere degli artisti in fieri.



«Ogni bambino riceverà il suo Diploma di solidarietà della Fondazione Carlo Rambaldi - ci dice Daniela Rambaldi, figlia del genio degli effetti speciali cinematografici vincitore di tre premi Oscar per i film King Kong, Alien ed E.T - perché intendiamo premiare e riconoscere la bravura di tutti i partecipanti. Le insegnanti distribuiranno gli attestati per gratificare tutti i partecipanti che hanno reso partecipi anche i rispettivi genitori».



Il taglio del nastro è stato effettuato dalla signora Rambaldi ed una delegazione di alcuni bimbi, la Dirigente scolastica ed il Direttore della Fondazione Carlo Rambaldi, Giuseppe Lombardi che ha ringraziato tutti per la presenza: «Il concorso ha avuto un seguito superiore ad ogni previsione, sintomo del fatto che quando si opera bene i risultati sono sempre gratificanti. I bambini sono stimolo per l'accrescimento culturale per i genitori che potranno vivere le aule scolastiche che per l'occasione diventano museo. La ratio di questa iniziativa è stata pienamente centrata, al di là delle tematiche, la fruizione degli spazi per visionare i disegni, permetterà a tutti i genitori di vivere una giornata museale».



I prossimi appuntamenti della Fondazione Rambaldi saranno in alcune città italiane che ospiteranno iniziative come questa di Vibo Marina, con la consapevolezza di aver raggiunto un altro traguardo di successo.