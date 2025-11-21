Il 22 novembre la Calabria sarà ancora una volta protagonista del grande show di Milly Carlucci attraverso il racconto per immagini delle sue meraviglie artistiche e naturali e con una clip realizzata nella splendida Piazza della Repubblica a Pizzo, centro nevralgico del borgo affacciato sul mar Tirreno, scenografia naturale di un’esibizione di pole dance. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. A conclusione della sfida delle stelle prenderà il via il sesto e ultimo appuntamento con “Ballando On The Road”.

Ad aprire la puntata le immagini aeree della croce sui resti del Castello di Bova (RC), dei resti delle Terme Romane di Curinga (Cz), dei Bronzi di Riace ritrovati nel 1972 a largo di Riace Marina, oggi esposti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Alle spalle degli artisti in gara si alterneranno poi le immagini di splendide località calabresi: da Castrovillari (Cs) al Castello di Santa Severina (Cz), dal Castello Murat di Pizzo (VV) al Teatro Cilea di Reggio Calabria, e ancora gli scatti artistici di un vicolo di Tropea (VV), di un tramonto sulla costa tirrenica, di Piazza XV Marzo a Cosenza e del Teatro Alfonso Rendano, di Catanzaro vista dal porto, del Castello della Valle a Fiumefreddo Bruzio (Cs).