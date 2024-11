“Una festa per tutti, tutto in una festa!” È questo lo slogan di Oktoberfest Calabria 2019 che torna per la seconda volta a Rende con tante interessanti novità. Anche in questa seconda edizione, hanno dato il loro patrocinio il Comune di Rende, il Comune di Cosenza, la Camera di Commercio di Cosenza, la Provincia di Cosenza. Nella prima edizione sono state superate le 150 mila presenze facendo raggiungere alla manifestazione un importante traguardo, quello di essere inserita tra le 8 città dei Paulaner Oktoberfest ufficiali nel mondo.

Dal 23 ottobre al 4 novembre 2019, l’area mercatale di Rende, ospiterà nuovamente oltre 40 mila metri quadrati di festa: il luna Park, stand, casette in legno e lo scenografico padiglione riscaldato completamente rivisitato e organizzato. La novità maggiore riguarda il Beer Garden, che sarà completamente coperto, avrà circa mille posti a sedere e offrirà un ricco street food a base di nuove specialità bavaresi. Inoltre, per favorire coloro che prenoteranno in anticipo il proprio tavolo all’interno del padiglione che avrà 3 mila posti a sedere, verrà aperto un accesso a loro riservato, una sorta di ingresso salta fila per poter accedere direttamente all’area interna, senza dover più fare la coda all’ingresso principale.

Anche quest'anno la Wisea Eventi ha rinnovato l'accordo con Trenitalia. Per tutta la durata della manifestazione, infatti, gli appassionati della gastronomia tedesca che arriveranno a Rende al Paulaner Oktoberfest Calabria a bordo di un treno Trenitalia, sia regionale che extra regionale, riceveranno in omaggio un braccialetto che garantirà l’ingresso prioritario all’interno del padiglione oltre a un buono sconto per una birra da 0,40lt, da consumarsi presso il Beer Garden, collocato prima della tendostruttura. In programma dunque tanta birra, ma anche tanti piatti del territorio e specialità tipiche bavaresi, musica e gruppi folkloristici e tante altre attrazioni che porteranno in città aria di festa, oltre che l’occasione di vivere l’esperienza di un vero e proprio Oktoberfest “in miniatura” fedele in tutto e per tutto a quello di Monaco di Baviera.