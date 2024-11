VIDEO | Gli aspiranti camici bianchi hanno affrontato le prove per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia che ha a disposizione 210 posti per il primo anno

È stata l’ansia a farla da padrona questa mattina davanti all’Università "Magna Graecia" di Catanzaro, dove oltre 1700 candidati hanno partecipato ai test d’ingresso a medicina. I posti a disposizione nell’ateneo catanzarese sono 210 per medicina e 20 per odontoiatria e protesi dentaria. Entrano in aula emozionati, ma carichi di speranza. Ad attenderli, 60 domande da risolvere in 100 minuti. Aumentano le domande di cultura generale, che passano da 2 a 12, e diminuiscono quelle di logica, da 20 a 10. Rimangono a 18 le domande di biologia, a 12 quelle di chimica e 8 per fisica e matematica. Le graduatorie sono nazionali. In tutta Italia sono in 68 mila a contendersi i 12 mila posti a disposizione. Ad entrare, uno ogni sei.

«A tutti i ragazzi il nostro in bocca al lupo – ha detto Agostino Gnasso, presidente della Commissione d’esame - con la speranza che sia una prova consona alle loro aspettative. Ci auguriamo che in tanti, tra coloro i quali hanno scelto Catanzaro come prima sede, possano entrare nella graduatoria degli idonei».

Al presidente della Commissione Gnasso abbiamo anche chiesto le iniziative messe in atto dall’Ateneo per riuscire a recuperare le Scuole di Specializzazioni che quest’anno non sono state accreditate: «Il nostro Magnifico Rettore sta facendo un’opera meritoria perché sta cercando di mettere tutte le Scuole nelle condizioni di soddisfare i criteri previsti dal Ministero. Ci auguriamo anche che il Miur aumenti i numeri dei posti a disposizione per Catanzaro nelle Scuole».

Quando usciranno le graduatorie?

La data dell’uscita ufficiale della graduatoria è fissata all ‘1 ottobre prossimo. Nel frattempo, però, i candidati potranno conoscere il punteggio in forma anonima, contraddistinta solo dal codice etichetta, che uscirà online il 17 settembre. Il 27 settembre, invece, potranno anche visionare il proprio elaborato, il loro punteggio e la propria scheda anagrafica nell'area riservata su Universitaly. Il 21 ottobre cominceranno le lezioni a Medicina nell’Ateneo catanzarese.

I numeri nel dettaglio

68 mila i candidati in Italia;

12 mila i posti nella graduatoria nazionale;

1774 gli iscritti ai test nell'Ateneo catanzarese di cui: 1676 a Medicina e 98 ad Odontoiatria;

210 i posti alla Facoltà di Medicina dell’Università “Magna Graecia”;

21 i posti in medicina riservati agli studenti non comunitari non residenti in Italia;

20 i posti per Odontoiatria e Protesi dentaria;

60 i quesiti del test d’ingresso;

100 i minuti a disposizione per svolgere la prova;

12 le domande di cultura generale;

10 le domande di logica;

18 le domande di biologia;

12 le domande di chimica;

8 le domande di fisica e matematica;

Daniela Amatruda