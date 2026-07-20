Sei serate, promosse dall’associazione “E’ …uropa”, per parlare di Calabria e Unione europea al presente e al futuro, imprenditoria al Sud e sicurezza

Le altalenanti relazioni fra Calabria ed Unione europea, all’insegna di ritardi, contraddizioni e opportunità; le storie di crescita e di successo dell’imprenditoria locale, nonostante le sfide e le difficoltà; la legalità, già argomento delle passate edizioni; la sicurezza quale precondizione per l’esercizio dei diritti fondamentali, oltre le ricette schematiche e populiste; infine un pizzico di storia del Sud.

Sono questi gli argomenti delle serate organizzate a Nicotera dal 25 luglio al 19 agosto dall’associazione “E’...uropa”, già “Gruppo dopo le 22”, nell’ambito del secondo ciclo di incontri intitolato “Nuove rotte al Sud”.

Sulle relazioni tra Calabria e UE, Pasquale Tridico del Movimento Cinque stelle (sabato 25 luglio) e Denis Nesci di Fratelli d’Italia (martedì 28 luglio) dialogheranno con Tomas Miglierina, giornalista italiano, già corrispondente da Bruxelles della Radiotelevisione svizzera.

Le storie imprenditoriali di due realtà del Sud saranno il tema della serata di giovedì 30 luglio con Nuccio Caffo, amministratore delegato del gruppo Caffo, e Rocco Colacchio amministratore di “Colacchio food” e presidente della Confindustria di Vibo Valentia.

Sabato 1° agosto il prefetto Franco Gabrielli, già Capo della polizia ed ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenterà il suo libro “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”, scritto con il giornalista Carlo Bonini. Dialoga con l’autore il giornalista Stefano Mandarano di LaC News24.

Ad un altro esempio di imprenditoria calabra di successo sarà dedicata la serata di martedì 4 agosto. Pippo Callipo, imprenditore dell’omonimo gruppo, dialogherà con Ugo Floro di Calabria 7 su legalità, impresa e sviluppo in Calabria… nonostante tutto.

Mercoledì 19 agosto Francesco Gaglianò, ex manager Iveco e appassionato di storia, ci parlerà delle antiche rotte di navigazione che lambivano le coste calabre, per secoli al centro dei traffici commerciali nel Mediterraneo.

Gli incontri si terranno a Nicotera sull’affaccio dietro al Castello, davanti al Bar One, e inizieranno sempre alle ore 21.