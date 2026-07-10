Il Santuario di San Francesco di Paola di Pizzo ha aperto le sue porte alla formazione accademica musicale. Per la prima volta, la chiesa ha ospitato una sessione d'esame del corso di organo del Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia.

L'iniziativa è nata su proposta del maestro Diego Ventura, organista del santuario, con l'obiettivo di valorizzare il prestigioso organo a canne custodito nella chiesa e di rafforzare il legame tra l'istituzione musicale e uno dei luoghi di maggiore richiamo spirituale del territorio.

A presiedere la commissione sono stati i maestri Paolo Pollice, Alberto Briganti e Sergio Coniglio, chiamati a valutare le esecuzioni degli studenti Alberto Greco, Chiara Pia Maria Restuccia, Andrea Lavorato e Tiziana La Mendola, che si sono alternati alla consolle dell'organo, affrontando il programma previsto dall'esame.

Le esecuzioni hanno accompagnato anche la visita dei numerosi turisti presenti, che si sono soffermati ad ascoltare i brani proposti dai candidati.

L'esperienza apre la strada a una possibile collaborazione tra il Conservatorio vibonese e il Santuario napitino. L'auspicio, condiviso dalla commissione, è quello di consolidare un rapporto che valorizzi uno strumento di riconosciuto pregio e favorisca nuove occasioni di formazione musicale.