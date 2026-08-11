Cecilia Sala vince la XV edizione del Premio Caccuri con “I figli dell’odio”. La giornalista e autrice si aggiudica il riconoscimento al termine della sfida con gli altri tre finalisti: Luca Sommi, autore di “Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali"; Pietro Grasso, con “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra”; e Tommaso Cerno, autore di “Le ragioni di Giuda”.

“I figli dell’odio”

Nel volume vincitore, Sala racconta il conflitto in Medio Oriente attraverso un reportage sul campo che attraversa Israele, Palestina e Iran. Il libro segue le storie di giovani segnati dalla guerra, dall’odio e dalla repressione, mettendo in luce la crescente radicalizzazione delle nuove generazioni, il dramma della popolazione palestinese e la crisi del regime iraniano. Arricchito da testimonianze dirette e interviste a protagonisti e analisti, il volume offre uno sguardo intenso e rigoroso sulle profonde trasformazioni politiche e sociali che stanno ridefinendo l’intera regione.