L’assessore regionale in occasione dell’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico si è recata in visita alle scuole di Palmi. Ai nostri microfoni ha fatto il punto sugli investimenti in corso: «Accanto alle famiglie e ai loro sacrifici».

È ufficialmente iniziato il nuovo anno scolastico in Calabria. Migliaia di studenti sono tornati tra i banchi in un clima di rinnovato entusiasmo, nonostante il dibattito acceso delle ultime settimane legato alle alte temperature che hanno interessato la regione. In occasione del suono della prima campanella, l'assessore regionale all'Istruzione, Eulalia Micheli, si è recata in visita alle scuole di Palmi, nel reggino, e ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento agli studenti calabresi: «Auguro a tutti i ragazzi un buon inizio di nuovo anno scolastico pensando di sfruttarlo con impegno, determinazione, curiosità, ma anche con la consapevolezza che la scuola è un luogo di crescita, non è solo un luogo di conoscenza, e che un voto sicuramente non determina quello che è il valore di ogni ragazzo. Quindi invito tutti i ragazzi ad affrontare questo percorso con energia ed entusiasmo. Anche laddove ci siano cose che non funzionino di farle presenti e sforzarsi, magari, di trovare le soluzioni. Noi abbiamo bisogno dei ragazzi con tutta la loro creatività e il loro talento. Come Regione gli staremo sempre accanto».

L'assessore ha inoltre ribadito: «Come Regione stiamo investendo tantissimo sul diritto allo studio, sui percorsi di orientamento, di formazione, ma anche del merito, sullo sport nelle scuole, sul benessere psicofisico. Abbiamo introdotto pure degli psicologi nei nostri istituti e su questo continueremo a investire. C'è un problema sicuramente legato al calo demografico, che ormai interessa tutta l'Italia. Noi come istituzioni stiamo accanto alle famiglie e ai sacrifici che fanno e che neanche tante volte si vedono. Continuiamo a sostenere le famiglie per le spese scolastiche, trasporto, mensa, ad incentivare le attività culturali dei nostri ragazzi, perché credo che la scuola non debba lasciare indietro nessuno, ma allo stesso tempo non debba porre limite alle ambizioni».

La visita si è conclusa presso Palazzo San Nicola, dove l’assessore Micheli è stata accolta dall’amministrazione comunale che prima l’aveva accompagnata in visita negli istituti cittadini.

«Sono davvero contenta di aver visitato alcune delle realtà scolastiche di Palmi e incontrato dirigenti, docenti, personale e soprattutto tanti ragazzi – ha dichiarato l’assessore -. Entrare nelle scuole significa avere la possibilità di vedere da vicino una parte importante della vita delle nostre comunità scolastiche. Ho trovato attenzione, un grande entusiasmo, professionalità. Ma soprattutto ho incontrato ragazze e ragazzi con cui è stato bello confrontarsi, ascoltare le loro aspettative e condividere con loro l’importanza della scuola nel loro percorso di crescita. Ringrazio il sindaco Calabria e l’assessore all’Istruzione Ciappina e tutta l’amministrazione per avermi accompagnata in questa visita e per l’attenzione che l’amministrazione comunale riserva al mondo della scuola. Credo che il rapporto tra istituzioni sia fondamentale: Comune, Regione, dirigenti scolastici e comunità educanti devono lavorare insieme, perché investire nella scuola significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani e, quindi, nel futuro della Calabria.

Porto via da Palmi una bella giornata di ascolto e di confronto e la conferma di quanto sia importante essere presenti nei territori, conoscere direttamente le realtà scolastiche e costruire insieme risposte e opportunità per le nuove generazioni».

L’assessore comunale all’Istruzione Carmelo Ciappina ha evidenziato il lavoro svolto dall’Amministrazione: «Stiamo investendo sulla sicurezza degli edifici, sulla qualità dei servizi e sulla collaborazione con le scuole. La presenza dell’assessore Micheli testimonia che Palmi è una città che crede nella scuola e che viene riconosciuta per il suo impegno».

Il sindaco Calabria ha aggiunto: «L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento speciale per la nostra comunità. La sinergia tra Comune, Regione e istituti scolastici è la chiave per costruire un futuro solido per i nostri giovani.»