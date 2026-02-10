Ha raggiunto l’importante traguardo con una tesi dal titolo “Play, Pausa, Skip: come la tecnologia ha riscritto cinema e televisione”. A lei le più sincere congratulazioni dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione

Tutto il network LaC festeggia il nuovo traguardo della collega Stefania Reale, volto della Regia Tg, laureata in Tecnologie del Cinema e della Televisione all’Unimercatorum.

Stefania lavora nel team di regia Tg come operatore grafico e operatore ledwall, contribuendo con professionalità e passione alle attività quotidiane del network.

La sua tesi, dal titolo “Play, Pausa, Skip: come la tecnologia ha riscritto cinema e televisione”, analizza i cambiamenti introdotti dalla tecnologia, dall’ondemand e dalle piattaforme streaming nel mercato tele cinematografico degli ultimi anni, con un focus sui mutamenti psicologici e sociologici degli spettatori rispetto ai diversi mezzi di fruizione e sui nuovi linguaggi di produzione.

«Ho concluso questo percorso di studi in Tecnologie del cinema e della televisione – ha spiegato Stefania - per approfondire teoricamente quella che è la mia passione, ovvero la videoproduzione, dopo aver frequentato in precedenza un’accademia incentrata soprattutto sulla pratica.

Questo percorso è coinciso con l’inizio del lavoro in tv, permettendomi di mettere in pratica molte delle conoscenze apprese e, allo stesso tempo, di arricchirle attraverso l’esperienza professionale. È un tassello in più per il mio bagaglio culturale riguardo il videomaking e la regia tele-cinematografica».

A lei le più sincere congratulazioni e gli auguri dell’editore Domenico Maduli, del direttore editoriale, del direttore di rete Franco Cilurzo, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutto il network LaC per un futuro ricco di soddisfazioni professionali e personali.

«I livelli di preparazione culturale personale e professionale che raggiungono i nostri operatori rendono LaC orgogliosa, – ha dichiarato l’editore Domenico Maduli - in una Calabria che attraverso i giovani ha una grande voglia di cambiamento. Stefania rappresenta questa Calabria».