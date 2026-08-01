La città di Soverato è pronta a rivivere la festa di Maria SS di Porto Salvo . Dal 4 al 9 agosto un'intensa settimana tra fede e folklore per celebrare il forte legame della città con la Vergine. «Questa festa rappresenta un momento molto importante per tutta la comunità di Soverato e non solo perché, come è noto, è un appuntamento che richiamerà tantessima gente proveniente anche da fuori - commenta il parroco don Alfonso Napolitano, affiancato dai membri del Comitato -. I festeggiamenti inizieranno il 4 agosto con una celebrazione eucaristica di apertura su Corso Umberto e poi continueranno con tanti appuntamenti per tutta la settimana».

La processione a mare



Momento clou sarà la suggestiva processione a mare che ogni seconda domenica di agosto richiama migliaia di fedeli, pronti a tuffarsi in acqua al passaggio della Madonna, affidando a Lei preghiere e speranza: «Certamente tutta la settimana ci condurrà a un evento grande che è quello della celebrazione mattutina della domenica con il Vescovo mons. Stagliano e poi la processione a mare che è l'abbraccio della gente a Maria che sulla barca passa lungo il litorale».

Devozione mariana