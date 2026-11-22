La produzione de Le Sei Sorelle, scritta da Raffaele Aiello, torna sul palcoscenico dopo il tutto esaurito al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia e la partecipazione al Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei di Formia. Un viaggio nel mito della profetessa troiana, tra solitudine, incomunicabilità e verità negate

Conoscere il futuro senza poter cambiare il corso degli eventi. È la condanna di Cassandra, la profetessa troiana destinata a prevedere le sciagure che si abbatteranno sul suo popolo senza riuscire a convincere nessuno della verità delle proprie parole. Una figura tragica che attraversa i millenni e torna a interrogare il presente nello spettacolo Cassandra, l'amaro dono, in programma stasera, domenica 22 novembre, alle ore 18 al Cine-Teatro Universal.

La produzione de Le Sei Sorelle vede in scena Stefania De Cola, interprete e autrice del progetto teatrale, su testo di Raffaele Aiello. Le scenografie sono firmate da Gianluca Salomone e Felice Adriani, il disegno luci è di Antonio Giocondo, l'elaborazione del suono di Federica Suraci e i costumi di Tina Colao.

Lo spettacolo arriva all'Universal dopo un percorso che lo ha già portato al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia, dove ha registrato il tutto esaurito, e al Festival dei Teatri d'Arte Mediterranei di Formia. Il lavoro è stato inoltre presentato in forma di reading al Festival Laudomia di Cosenza.

Al centro della rappresentazione, una delle figure più celebri e al tempo stesso sfuggenti del ciclo troiano, la cui identità assume sfumature differenti nelle opere di Omero, Eschilo, Euripide e Virgilio.

Lo spettacolo prova a restituire a Cassandra una dimensione umana, collocandola in un contesto familiare e sociale concreto e indagando le ragioni profonde del suo destino. Non soltanto la profetessa capace di predire il futuro, dunque, ma una donna costretta a confrontarsi con l'impossibilità di comunicare, con l'indifferenza di chi la circonda e con il peso di una verità che nessuno vuole riconoscere.

La messinscena, simbolica ed essenziale, accompagna la protagonista in un percorso che intreccia passato, presente e futuro. Cassandra attraversa la propria esistenza e quella degli altri, prigioniera di una solitudine assoluta eppure indissolubilmente legata al destino della comunità. Il suo racconto diventa un flusso incessante di parole, alimentato da eventi traumatici e dal tentativo, destinato a fallire, di svelare una realtà che il mondo preferisce nascondere a sé stesso.

Attraverso il suo sguardo marginale, anche gli altri protagonisti del mito troiano acquistano una prospettiva diversa, mentre la vicenda individuale si trasforma in uno strumento per osservare i rapporti, le contraddizioni e i meccanismi che regolano la vita collettiva.

Cassandra, l'amaro dono recupera così la forza del mito classico per affrontare questioni profondamente contemporanee: la difficoltà di essere ascoltati, il rifiuto delle verità scomode, la responsabilità individuale di fronte alle tragedie collettive. Una storia antica che continua a parlare al presente, ricordando quanto possa essere doloroso vedere ciò che gli altri scelgono di ignorare.