Il volume, che ripercorre la storia dei disturbi di personalità da prospettive innovative con nuovi modelli di cura e di ricerca, è stato scritto da due specialisti: Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione

È in testa ai libri più venduti su Amazon il Manuale dei disturbi di personalità scritto da Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione ed edito da Raffaello Cortina. Nicolò, calabrese di Reggio, docente di psichiatria, è vice coordinatore del tavolo sulla salute mentale del ministero della salute.



Il libro ripercorre la storia dei disturbi di personalità da prospettive innovative con nuovi modelli di cura e di ricerca. Un testo qualificato, destinato a diventare punto di riferimento importante nella comprensione dei disturbi di personalità. Giuseppe Nicolò è stato anche curatore della nuova edizione del Dsm il manuale statistico dei disturbi mentali. Nato a Reggio Calabria dove ha svolto anche il liceo classico, Giuseppe Nicolò è ormai riconosciuto come uno dei più grandi psichiatri italiani. È allievo di Antonio Semerari, uno dei padri del cognitivismo.



I disturbi di personalità sono più che mai attuali, con un'incidenza del 10% ma anche con la caratteristica di analizzare i tratti caratteriali più diffusi. Spesso si fa riferimento in politica ai tratti narcisistici di grandiosità, alla mancanza di empatia verso gli altri, a una certa anaffettività che distanzia eletti da elettori.

Nicolò e Carcione analizzano in centinaia di pagine gli aspetti clinici e terapeutici. Didatti all'Apc, la scuola diretta da Francesco Mancini, sono entrambi docenti universitari di psichiatria.