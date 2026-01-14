Un nuovo percorso di studi dedicato a studentesse e studenti cinesi nel campo del design, della comunicazione visiva e dei media digitali. Via libera dal ministero dell'Università e della Ricerca all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro che ha progettato il corso in collaborazione con la Chengdu Vocational University of the Arts.

Si tratta di un percorso di studi quadriennale, riconosciuto anche dal ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, in design della comunicazione visiva/digital media art. Gli studenti frequenteranno i primi tre anni presso il campus di Xinjin in Cina e potranno svolgere il quarto anno all'Accademia di Catanzaro, conseguendo sia il titolo universitario cinese sia il diploma accademico italiano, con piena equiparazione ai titoli rilasciati nei rispettivi Paesi. Oltre un terzo delle lezioni sarà tenuto dai docenti dell'Accademia di Catanzaro, con un focus su progettazione grafica, brand e visual design, advertising, interfacce digitali e linguaggi dei media contemporanei.

L'obiettivo è formare professionisti in grado di operare in studi di design, agenzie, aziende e istituzioni culturali, integrando strumenti analogici e digitali e lavorando in contesti multiculturali e competitivi. Il progetto prevede l'arrivo a Catanzaro di un massimo di 120 studenti cinesi all'anno, con ricadute culturali ed economiche sul territorio, dai servizi all'accoglienza.