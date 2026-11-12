Dal 15 novembre a Villa San Giovanni tredici appuntamenti sotto la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Si parte con "Via Crudex" di Rosario Palazzolo: un viaggio nelle fragilità degli attori e nelle contraddizioni del mestiere teatrale

A Villa San Giovanni si accendono nuovamente le luci sul palco del Teatro Primo, che presenta la stagione 2026/2027: un cartellone di tredici appuntamenti che, dal 15 novembre al 9 maggio, accompagnerà il pubblico attraverso linguaggi, autori e interpretazioni differenti.

La nuova stagione, affidata alla direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, conferma la vocazione di uno spazio culturale che ha fatto dell'indipendenza artistica e della sperimentazione i propri elementi distintivi. Un progetto nato dal basso, cresciuto attraverso l'autoproduzione e l'autofinanziamento, che continua a investire sulla drammaturgia contemporanea e sul rapporto diretto con gli spettatori.

«In un tempo che mette l'uomo contro l'uomo, la cultura è l'unico spazio che ci mette l'uno accanto all'altro. Non per scontrarci, ma per riconoscerci». È il messaggio che accompagna la presentazione della tredicesima stagione, sintetizzando una visione del teatro inteso come luogo di incontro, confronto e libertà espressiva. «Fare cultura oggi non è un lusso. È un atto di resistenza. Resistenza all'omologazione, alla semplificazione, alla paura del diverso. Resistenza all'idea che esista un solo modo di pensare, un solo modo di vivere, un solo modo di fare teatro».

Il programma propone produzioni originali, adattamenti teatrali, spettacoli musicali e riletture di opere contemporanee, con la partecipazione di artisti e compagnie provenienti da differenti esperienze artistiche. Dalla commedia al teatro di ricerca, il cartellone attraversa temi e sensibilità che restituiscono la varietà della scena teatrale attuale.

Ad aprire la tredicesima stagione, domenica 15 novembre, sarà «Via Crudex - Cantico della minaccia», spettacolo scritto e diretto da Rosario Palazzolo, con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, prodotto dal Teatro Dei 3 Mestieri. Un lavoro che porta sulla scena le paure, le fragilità e le contraddizioni del mestiere dell'attore, interrogandosi sul significato stesso di fare teatro oggi, sul rapporto con il pubblico e sulla continua tensione fra identità personale e rappresentazione.

Palazzolo costruisce lo spettacolo attraverso otto frammenti di un percorso volutamente incompleto, dando forma a quella che definisce una sorta di «tauromachia dell'attore»: una lotta incessante con il testo, con il regista, con gli spettatori e, soprattutto, con se stessi. «Ho acchiappato le paure tipiche degli attori, le disavventure degli attori, le fragilità degli attori, il loro vissuto traboccante di esperienze caduche, zeppo di acrobazie emotive», racconta l'autore, spiegando la genesi di un'opera che nasce dall'esigenza di esplorare le contraddizioni di una professione esposta continuamente al giudizio e alla necessità di reinventarsi.

Il debutto di "Via Crudex" inaugura un percorso che proseguirà fino alla primavera, con spettacoli capaci di attraversare generi, linguaggi e differenti esperienze della scena contemporanea. A sostenere questo progetto è soprattutto il legame costruito negli anni con il pubblico. «Se siamo arrivati fin qui, è perché questa resistenza ha trovato una comunità che la sostiene», sottolineano Christian Parisi e Silvana Luppino, direttori artistici di Teatro Primo, rinnovando il proprio impegno a mantenere vivo uno spazio di produzione e diffusione culturale nel territorio dello Stretto.

Tredici anni di attività rappresentano così la continuità di una scelta artistica precisa: difendere la libertà di raccontare, sperimentare e portare in scena ciò che si ritiene necessario, mantenendo il teatro un luogo aperto alle domande e alle contraddizioni del presente.