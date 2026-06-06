L’eccellenza cinofila italiana sale sul tetto del mondo e lo fa giocando in casa. Al World Dog Show 2026, l'evento più atteso e prestigioso dell'anno a livello internazionale svoltosi nella suggestiva cornice dei padiglioni di Bologna, un meraviglioso esemplare di Cane Corso Italiano ha lasciato il segno, scrivendo una pagina indimenticabile per questa storica razza.

La grande protagonista della kermesse è Gressa della Casata Pungillo, prestigioso allevamento di Catanzaro che da sempre si distingue per aver selezionato e cresciuto esemplari di Cane Corso capaci di trionfare in numerosi e importanti concorsi. Un soggetto straordinario che ha incantato giuria e pubblico, laureandosi ufficialmente Campionessa del Mondo 2026.

Sotto gli occhi attenti degli esperti del settore, Gressa ha dimostrato non solo una morfologia impeccabile e una perfetta aderenza allo standard di razza, ma anche un portamento fiero, solido e maestoso, incarnando l'essenza stessa del vero Cane Corso.

Un trionfo, questo, che va ad arricchire un palmarès già di per sé eccezionale: la splendida femmina si presentava infatti all'appuntamento iridato di Bologna vantando già i prestigiosi titoli di Giovane Campionessa, Campionessa Italiana e Campionessa Sociale.

Forte di questo curriculum e iscritta di diritto nella prestigiosa e agguerritissima Classe Campioni, Gressa ha sbaragliato la concorrenza conquistando il gradino più alto del podio. Valutata dal giudice Mariano Di Chicco, ha ottenuto la qualifica di 1° Eccellente, portando a casa gli ambiti certificati CAC e CACIB.

Ma la vera ovazione è arrivata poco dopo. Il momento clou della manifestazione per Gressa si è vissuto durante l'emozionante spareggio finale. Chiamata a confrontarsi sul ring centrale con le femmine vincitrici di tutte le altre categorie, la portacolori della Casata Pungillo ha brillato su tutte. La giuria non ha avuto alcun dubbio nell'incoronarla Migliore Femmina Assoluta, assegnandole il titolo di BOS (Best Opposite Sex).

Le immagini della premiazione, con le prestigiose coccarde verdi e il fiero esemplare al centro del ring rosso del WDS, testimoniano un traguardo eccezionale. Questo risultato non è solo il coronamento di un lungo lavoro di selezione, passione e dedizione per l'allevamento catanzarese, ma rappresenta un motivo di immenso orgoglio per tutta la cinofilia italiana, e per la Calabria in particolare.

Il Cane Corso, antico molossoide le cui radici sono profondamente intrecciate con la storia e la cultura rurale del nostro Paese, trova oggi in Gressa un'ambasciatrice perfetta a livello globale. Un successo assoluto che consacra di diritto Gressa e la Casata Pungillo nell'Olimpo della cinofilia mondiale.