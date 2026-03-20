Prosegue con numeri da record il Rende Teatro Festival, la kermesse organizzata presso l’Università della Calabria di Rende, che sta registrando un entusiasmo crescente da parte del pubblico. Sold out per gli spettacoli di Maurizio Merluzzo e Paolo Crepet, mentre si avvicinano rapidamente al tutto esaurito anche i prossimi appuntamenti con Maurizio Casagrande (30 marzo) e Biagio Izzo (6 maggio).



La manifestazione, organizzata dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca, si svolge in collaborazione con l’Università della Calabria, con il patrocinio del Comune di Rende e il cofinanziamento della Regione Calabria. Tra le rivelazioni di questa edizione spicca Maurizio Merluzzo, comico e creator social seguitissimo soprattutto dai giovani e dagli studenti, protagonista di un clamoroso sold out. Grande successo anche per Paolo Crepet, che nella data del 24 marzo presso il Teatro Auditorium Unical ha registrato l’ennesimo tutto esaurito, confermandosi uno degli ospiti più attesi dal pubblico e dagli appassionati di teatro.



Dall’Unical – si legge nella nota stampa - si respira un clima di forte partecipazione e una vivace energia artistica, segno di una proposta culturale di alto livello capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Il direttore artistico Alfredo De Luca ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando la forte dedizione al teatro e annunciando importanti novità per i prossimi mesi. «Il teatro è destinato ad avere sempre nuova utenza – ha dichiarato –. Il segreto della crescita è intercettare artisti capaci di parlare a un pubblico trasversale, soprattutto giovane, avvicinando così le nuove generazioni a questo mondo. L’esempio di Maurizio Merluzzo è emblematico».

Il Rende Teatro Festival entra dunque nel vivo della stagione, confermandosi un appuntamento di riferimento nel panorama culturale calabrese.