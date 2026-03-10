Una tesi di laurea che finisce direttamente sui social di una delle più grandi rockstar italiane. È quella di Paolo Migliore, laureato al Conservatorio Statale “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (da poco Conservatorio Statale Saverio Arlia ndr.), il cui lavoro accademico è stato condiviso da Vasco Rossi su Instagram. Il rocker ha voluto congratularsi pubblicamente con lo studente con un post in cui scrive: «Congratulazioni a Paolo Migliore per la sua gran bella tesi di laurea in Conservatorio intitolata “Fronte del palco: il percorso sonoro dalla scena allo studio”. Hai fatto davvero un ottimo lavoro!».

Un riconoscimento significativo, arrivato direttamente dall’artista a cui il lavoro accademico è dedicato. Migliore ha conseguito il titolo accademico nell’indirizzo Basso elettrico pop/rock, percorso dedicato allo studio della musica moderna e della performance live. Relatore della tesi è stato il maestro Lucio Enrico Fasino, mentre il correlatore è Donald Renda, docente di batteria del conservatorio. Renda, originario di Lamezia Terme, è anche il batterista che accompagna Vasco Rossi nei suoi tour, un legame che lo stesso rocker ha voluto sottolineare nel post: «Il correlatore è il nostro Donald».

Lo studio sul live “Fronte del palco”, analizza il contesto artistico e produttivo legato al celebre doppio album live “Fronte del palco”, pubblicato nel 1990 dopo il successo del tour di “Liberi Liberi”. All’interno del lavoro viene citato anche un documento della giornalista Tania Sachs, che ricostruisce il contesto creativo dell’epoca: «La peculiarità è di aver prodotto e realizzato tutto da solo, by Vasco Rossi, sia “Fronte del palco” sia il precedente “Liberi Liberi”, nono album di studio del 1989». Il progetto ripercorre quindi una fase cruciale della carriera del rocker di Zocca, segnata da un enorme successo di pubblico. «Trionfale il tour di “Liberi Liberi”, uno straordinario record di pubblico, tutti palasport sold out», viene ricordato nella tesi. Dal tour nacque il doppio album live "Fronte del palco”, pubblicato nel maggio del 1990, che anticipò due concerti rimasti nella storia del rock italiano, quelli di Milano e Roma, con oltre 110 mila spettatori complessivi. Il lavoro di ricerca ripercorre anche le scelte artistiche di quel periodo, tra cambiamenti nella band e la volontà di costruire uno spettacolo sempre più imponente.

«Il mio era uno show, non un semplice concerto», ricorda Vasco in una delle citazioni riportate nello studio. Un progetto accademico nato nelle aule del Conservatorio di Nocera Terinese che è riuscito ad arrivare fino ai social dello stesso artista a cui è dedicato. Per il giovane laureato calabrese, oltre al traguardo accademico, è arrivato così anche un inatteso riconoscimento pubblico da parte del Blasco.