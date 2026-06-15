Appuntamento alle 18:00 al Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia con Celeste Costantino, Deputata nella XVII Legislatura e vice-presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila
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Collettivo Aurora, Arciequa e il comitato del Catanzaro Pride invitano la cittadinanza a un incontro fondamentale che segna un passo importante verso il primo Catanzaro Pride della storia. Martedì 17 giugno 2026, ore 18:00, al Centro Polivalente di Via Fontana Vecchia a Catanzaro, si terrà un dibattito sul cuore politico dell'educazione sessuo-affettiva : parlare di corpi, desiderio, relazioni e consenso. Un incontro per riflettere su come impariamo a riconoscerci, rispettarci e stare al mondo insieme, garantendo spazi liberi e sicuri per tutti.
Il tavolo di discussione sarà dedicato al libro «Senza legge. Perché l'educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica», un lavoro collettivo di più autrici che spiegano come l'educazione sessuo-affettiva sia strumento di libertà, prevenzione delle violenze e riconoscimento delle differenze. Le autrici sottolineano come la sua assenza, oi contenuti con cui si pensa di veicolarla, non siano mai neutri ma dipendano da scelte precise.
A guidare il dibattito sarà Celeste Costantino , autrice del volume, Deputata nella XVII Legislatura e vice-presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila. L'incontro si svolge proprio mentre il DDL Valditara è diventato legge, provocando un grave arretramento in materia di educazione sessuo-affettiva nelle scuole italiane. Questa circostanza rende ancora più urgente continuare a costruire spazi in cui queste tematiche possono discutere liberamente. «Perché è questo il senso del cammino che ci porta al primo Catanzaro Orgoglio della storia: sensibilizzare, educare, prendere parola. Insieme», sottolineano il Collettivo Aurora, Arciequa e il comitato del Catanzaro Pride. L'incontro è aperto a tutte le persone interessate a contribuire alla costruzione di una società più inclusiva, rispettosa delle differenze e consapevole dei diritti.