Finanziamento stanziato dal Mur, ecco la ripartizione dei fondi per il 2026 e 2027. La ministra Bernini ha firmato decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento

Le università della Calabria potranno assumere fino a 46 ricercatori grazie a un finanziamento di 1,3 milioni di euro da parte del ministero dell'Università e della Ricerca.

La ministra Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di attuazione del piano straordinario di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca previsto dalla legge di Bilancio 2026. Il piano punta a rendere strutturali le competenze sviluppate nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel 2026 gli atenei calabresi riceveranno oltre 306 mila euro che nel 2027 aumenteranno a 1,3 milioni di euro annui. Sul totale di 46 ricercatori, 26 saranno Pnrr.

Nello specifico, riferisce una nota del ministero, l'Università della Calabria riceverà un finanziamento di oltre 767 mila euro per 26 ricercatori, di cui 17 Pnrr; l'Università di Catanzaro "Magna Graecia" otterrà uno stanziamento di oltre 383 mila euro per 13 ricercatori di cui 5 Pnrr e l'Università di Reggio Calabria "Mediterranea" 206 mila euro per 7 ricercatori di cui 4 esclusivamente Pnrr.

«Lo stanziamento di 1,3 milioni di euro agli atenei della Calabria - commenta la ministra Bernini - è il riconoscimento concreto del valore e delle competenze delle ricercatrici e dei ricercatori che il Pnrr ha contribuito a formare. Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse, ma diventeranno la base su cui costruire nuova conoscenza e crescita duratura».

Sul piano delle risorse nazionali, nel 2026, il ministero dell'Università e della Ricerca destinerà, per le assunzioni di ricercatori in università ed enti di ricerca, un finanziamento complessivo di 18,5 milioni di euro che aumenterà a 60,7 milioni di euro annui a partire dal 2027. Dei 2.000 che verranno assunti a livello nazionale, 1.051 saranno ricercatori Pnrr. Nello specifico, 847 nelle università e 204 negli enti di ricerca vigilati dal Mur.