L'accordo Ue-Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay. Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno. Il via libera degli ambasciatori europei all'intesa con i Paesi latinoamericani non è stato unanime e in queste ore gli agricoltori sono nuovamente scesi in piazza per ribadire il loro no al trattato commerciale. A Bruxelles si è conclusa la procedura scritta per l'adozione formale all'accordo commerciale con il Mercato del Sud America (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), confermando il via libera all'accordo espresso a maggioranza qualificata dagli ambasciatori dei Ventisette. Cinque governi hanno votato contro: Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Il Belgio si è invece astenuto. L’accordo provvisorio prevede meccanismi di tutela molto rigidi per le merci europee con una soglia di sbarramento dei surplus produttivi, di importazione e di prezzo al 5%, superati i quali l’Ue potrà avviare indagini doganali e stoppare l’intesa. Bruxelles ha blindato le 347 Indicazioni geografiche (IG) europee tra le quali 58 italiane mentre i Paesi del Mercosur hanno assunto l’impegno a non commercializzare imitazioni di noti prodotti a marchio europeo. In totale il 90% dei beni oggetto di scambi tra Ue e Mercosur viaggeranno privi di dazi doganali.

Le aziende europee che commercializzano oltre oceano sono 60mila. Si prevede che le esportazioni dell'Ue verso il Mercosur cresceranno di quasi 50 miliardi di euro entro il 2040 e che le esportazioni dei Paesi Sudamericani cresceranno a loro volta fino a 9 miliardi di euro. Gli scambi tra i due blocchi commerciali interessano oltre 800 milioni di persone in 39 Paesi il cui Pil complessivo ammonta a 22,4 trilioni di dollari. Nel 2024 gli scambi Ue-Mercosur hanno toccato quota 111 miliardi di euro, 55,2 miliardi di euro di esportazioni e 56 miliardi di euro di importazioni. Oltre l'80% del flusso commerciale è stato registrato tra l'Ue e il Brasile.

Nell’ultimo decennio gli scambi di beni Ue-Mercosur sono cresciuti di oltre il 36%: le importazioni sono aumentate di più del 50% e le esportazioni del 25%. I principali beni esportati dall'Ue nel Mercosur sono macchinari e apparecchi, prodotti chimici e farmaceutici e mezzi di trasporto. I principali beni importati sono prodotti agricoli, prodotti minerali, pasta di cellulosa e carta. L’Italia vanta scambi per un valore complessivo di 13,7 miliardi di euro, terza dopo Francia e Germania, con 7,7 miliardi di export contro 6 miliardi di import. Il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato che il governo prevede di attivare «un fondo da 6,3 miliardi di euro per la mitigazione delle potenziali perturbazioni di mercato».