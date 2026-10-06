A settembre sfiorati i 519mila passeggeri, con una crescita del 18,6% sullo stesso mese del 2025. Lamezia Terme traina il risultato con un +23%. Forte incremento anche del traffico internazionale (+36,8%)
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Il Sistema aeroportuale calabrese archivia i primi nove mesi del 2026 con un bilancio positivo. I dati confermano infatti il trend di crescita del traffico passeggeri registrato nel corso dell’anno, con settembre che consolida ulteriormente l’andamento favorevole degli scali calabresi.
Nel mese di settembre sono stati complessivamente 518.888 i passeggeri transitati negli aeroporti della Calabria, con un incremento del 18,6% rispetto allo stesso mese del 2025.
A trainare la crescita è soprattutto l’aeroporto di Lamezia Terme, che a settembre ha registrato 393.116 passeggeri, il 23% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un risultato che conferma il forte andamento dello scalo nel corso del 2026.
Positivo anche il dato dell’aeroporto di Reggio Calabria, che nel mese di settembre ha raggiunto 94.909 passeggeri, segnando una crescita dell’8% rispetto a settembre 2025. Crotone, invece, ha registrato 30.863 passeggeri, con una lieve flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Cresce soprattutto il traffico internazionale
Uno degli elementi più significativi dei dati di settembre riguarda il traffico internazionale. Nel mese di settembre sono stati 210.977 i passeggeri movimentati sui collegamenti internazionali, con una crescita del 38,3% rispetto a settembre 2025, pari a 58.435 passeggeri in più.
Il dato assume particolare rilievo anche considerando il progressivo dei primi nove mesi dell’anno. Tra gennaio e settembre 2026 il Sistema Aeroportuale Calabrese ha infatti raggiunto 3.818.768 passeggeri, con una crescita complessiva del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Ancora più marcata la crescita della componente internazionale: nei primi nove mesi dell’anno i passeggeri sono stati 1.271.941, con un incremento del 36,8% sul 2025.
Il traffico internazionale si conferma dunque uno dei principali motori della crescita del sistema aeroportuale calabrese nel 2026, sostenuto dall’ampliamento dell’offerta e da una maggiore articolazione dei mercati serviti.
Vigna: «Domanda forte e traffico internazionale sempre più significativo»
A commentare i risultati è il presidente di SACAL, Luciano Vigna, che sottolinea il valore dei dati di settembre e la capacità del sistema di mantenere una dinamica positiva anche oltre il periodo di massima affluenza turistica.
«Il mese di settembre ci consegna un risultato particolarmente positivo per il Sistema Aeroportuale Calabrese, con una domanda che continua a essere forte e un traffico internazionale sempre più significativo», dichiara Vigna. «È un andamento che ci incoraggia e che dimostra come l’interesse verso la Calabria continui a crescere anche oltre il picco della stagione estiva».
In questo scenario, aggiunge il presidente di SACAL, «il ritorno di Wizz Air sul segmento domestico rappresenta un elemento positivo per l'offerta e per la connettività della Calabria nella stagione invernale, contribuendo a rafforzare un percorso che punta a rendere il nostro territorio sempre più accessibile e connesso tutto l’anno».