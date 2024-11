Il collegamento aereo tra Lamezia Terme e Basilea da stagionale diventa ora annuale. Il volo, attivo fin dal 2019 solo nel periodo estivo, sarà operato da EasyJet anche nel periodo invernale con due frequenze settimanali. Lo annuncia Sacal, società aeroportuale calabrese, che parla di partnership consolidata con la compagnia low cost britannica.

«Un’ottima notizia per i passeggeri del sistema aeroportuale calabrese - è scritto in una nota - che anche dopo il periodo estivo avranno la possibilità di spostarsi nel periodo invernale a Basilea, considerata la capitale della cultura. Situata a nord-ovest della Svizzera, Basel, nella pronuncia tedesca, è strategica non solo per la nutrita presenza calabrese nello Stato elvetico, ma anche perché è un comodo collegamento con le confinanti Francia e Germania. Basilea si aggiunge dunque alle altre tratte internazionali attive tutto l’anno come Tirana, Londra, Bruxelles, Memmingen, Francoforte, Norimberga, Zurigo».

«Si comincia a delineare - conclude la società aeroportuale - la destagionalizzazione dei collegamenti, un obiettivo a cui Sacal sta puntando con un intenso lavoro svolto in stretta sinergia con la Regione Calabria che vede il turismo come una grande opportunità per la crescita socio-economica della regione».