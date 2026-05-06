Affitti in crescita dell’1,4% ad aprile, su scala nazionale, con rialzi mensili da record in Calabria. Nella nostra regione l’asticella segna +4,1%, seguita dal Trentino-Alto Adige, +3,2%, e dalle Valle d'Aosta, +3,1%. Crotone (12,4%), Vibo Valentia (11,9%) e Reggio Calabria (8,5%) registrano i livelli più alti di incremento percentuale su scala provinciale.

Affitti più cari

Lo dice l’ultimo report dell’ufficio studi del portale immobiliare “Idealista”. Le percentuali dicono che la Calabria segna una accelerazione di passo rispetto alle altre regioni anche se i costi sono tra i più contenuti del Paese: 8,8 euro al metro quadro, la media dei canoni di affitto, contro i 24,8 euro al metro quadro della Valle d’Aosta.

Un anno di aumenti

In termini percentuali aprile risulta il mese top di incrementi, ma la crescita da gennaio è stata costante e nell’ultimo trimestre ha totalizzato +5,1%. In un anno i canoni sono aumentati del 13,1%. Ma è anche vero che, sempre secondo la rilevazione di Idealista, i prezzi sono inferiori al massimo storico registrato ad agosto 2012 quando per affittare un immobile in Calabria si dovevano mettere in conto 9,3 euro al metro quadro.

I costi al m2 nelle province calabresi

Nei comuni della provincia di Catanzaro ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a 9,6 euro/m² , +3,9 % rispetto a marzo 2026, +9,4 % rispetto a gennaio scorso. Rispetto ad aprile 2025 il costo è aumentato del 9,1%.

ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a , rispetto a marzo 2026, +9,4 % rispetto a gennaio scorso. Rispetto ad aprile 2025 il costo è aumentato del 9,1%. Nei comuni della provincia di Cosenza ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a 8,4 euro/m² , con una flessione del 2,2% rispetto al mese precedente ed una diminuzione dell’1,1% rispetto a gennaio scorso. Negli ultimi 12 mesi il costo è salito del 6,1%.

ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a , con una flessione del rispetto al mese precedente ed una diminuzione dell’1,1% rispetto a gennaio scorso. Negli ultimi 12 mesi il costo è salito del 6,1%. Nei comuni della provincia di Crotone ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a 13 euro/m² , con un aumento del 12,4 % rispetto a marzo 2026. A gennaio l’incremento dei canoni è stato pari al + 18,6 % in più. Crotone è la provincia con il maggior aumento negli ultimi 12 mesi: +30.2%.

ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a , con un aumento del rispetto a marzo 2026. A gennaio l’incremento dei canoni è stato pari al + 18,6 % in più. Crotone è la provincia con il maggior aumento negli ultimi 12 mesi: +30.2%. Nei comuni della provincia di Reggio Calabria ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a 7 euro/m² , con un aumento dell’ 8,5% rispetto a marzo 2026. A gennaio scorso i prezzi sono aumentati solo del 2%. In un anno i costi sono cresciuti del 16,7%.

ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a , con un aumento dell’ rispetto a marzo 2026. A gennaio scorso i prezzi sono aumentati solo del 2%. In un anno i costi sono cresciuti del 16,7%. Nei comuni della provincia di Vibo Valentia ad aprile il prezzo di affitto di un appartamento risulta pari a 8,6 euro/m², in aumento dell’11,9% rispetto a marzo e dell’11,1% rispetto a gennaio. Vibo Valentia dopo Crotone è la provincia con il più alto incremento rispetto ad aprile 2025: +27,2%.

In Calabria un’abitazione su quattro è sfitta

La provincia italiana con la più alta percentuale di abitazioni sfitte è Aosta con il 43,75, seguita da Sondrio con il 41,8% e da Savona con il 41%. Tra le prime venti, dice uno studio di Federproprietà e Censis, ci sono quattro delle cinque province calabresi: Cosenza (28,8%), Vibo Valentia e Crotone (28,2%) e Catanzaro (26,8%). Queste province risultano ben oltre la media nazionale che è pari al 18,3%. Affittare casa risulta sempre più problematico. Molte famiglie devono fare i conti con budget limitati. I costi degli appartamenti sono alti e gli immobili restano “dormienti”.