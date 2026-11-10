La società in house del Ministero della Cultura, per legge, deve chiudere entro il 31 dicembre 2027. Filcams, Fisascat e UilTucs chiedono al ministro Giuli un tavolo urgente. In Calabria Ales lavora a Reggio, Cosenza, Sibari e nelle Soprintendenze di tutte le province

Più di 2.500 lavoratori di Ales – Arte Lavoro e Servizi Spa, la società in house del Ministero della Cultura, hanno davanti una data: il 31 dicembre 2027. È il termine che la legge fissa per la chiusura della società. La norma attuale dice che Ales dovrà cessare l'attività quando il ministero avrà completato i propri organici e, in ogni caso, non oltre la fine del 2027.

A dare l'allarme sono i sindacati del terziario Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs. Hanno chiesto più volte al ministro della Cultura Alessandro Giuli di essere convocati con urgenza e di aprire un tavolo istituzionale. Secondo loro serve una norma specifica per tutelare i lavoratori, e il tempo stringe. «Non chiediamo rassicurazioni generiche», hanno scritto.

Ales nasce nel 1998. Dal 2009 è interamente del ministero: una legge di quell'anno (la n. 69) trasferì al dicastero le quote che prima erano di Italia Lavoro. Da allora la società copre i vuoti di personale del ministero. I suoi dipendenti lavorano in musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e uffici ministeriali. Sono assunti con il contratto del commercio, non con quello del pubblico impiego.

In pochi anni è cresciuta molto. All'inizio del 2022 i dipendenti erano circa 1.700, a fine 2024 circa 1.800. Oggi, secondo i sindacati, sono oltre 2.500. Anche i conti sono buoni: nel 2022 la società ha chiuso con un utile di circa 7,4 milioni di euro.

Il 3 novembre i sindacati hanno incontrato i vertici dell'azienda. La direzione ha confermato che la società è solida dal punto di vista economico. Ha detto di voler andare oltre la scadenza fissata dalla legge e di cercare nuovi servizi specialistici da offrire. Ma non ha dato garanzie concrete sul futuro.

Per i sindacati il confronto con l'azienda non basta: la decisione spetta al ministero e al governo. Ed è proprio dal ministro, accusano, che non è ancora arrivata alcuna risposta alle richieste di incontro.

Filcams, Fisascat e UilTucs annunciano una campagna straordinaria di assemblee in tutti i territori e nei luoghi di lavoro. L'obiettivo è informare il personale e preparare una vertenza nazionale. Se il ministero continuerà a non rispondere, potrebbe partire la mobilitazione. Il percorso si chiuderà con un'assemblea nazionale a Roma.

E la Calabria?

Sì, ci sono lavoratori Ales anche in Calabria. Lo conferma il sito della società, che elenca le sedi calabresi in cui eroga servizi:

Musei e parchi: Galleria Nazionale di Cosenza, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Parco Archeologico di Sibari.

Galleria Nazionale di Cosenza, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Parco Archeologico di Sibari. Biblioteche e archivi: Biblioteca Nazionale di Cosenza, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria.

Biblioteca Nazionale di Cosenza, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria. Uffici del ministero: Direzione regionale Musei Nazionali Calabria e le tre Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Reggio Calabria e Vibo Valentia; Catanzaro e Crotone; Cosenza).

In pratica Ales è presente in tutte e cinque le province. La società ha anche assunto di recente in regione. Tra gli avvisi pubblicati ci sono posti per addetti amministrativo-contabili, uno specialista legale e addetti alla progettazione di opere pubbliche a Reggio Calabria, Cosenza e Sibari. Quest'estate c'era anche una selezione per addetti a biblioteche e archivi a Cosenza, con candidature chiuse il 19 agosto 2026.

Quanti sono? Il numero esatto dei dipendenti Ales in Calabria non è pubblico. Da non confondere con i 321 ex tirocinanti del MIC.

In Calabria c'è anche un'altra vertenza nel settore della cultura, ed è più urgente. Riguarda 321 ex tirocinanti assunti nel 2023 direttamente dal Ministero della Cultura, non da Ales. Hanno contratti part-time da 18 ore settimanali che scadono il 24 novembre 2026, e per ora non c'è alcuna proroga. Lavorano al Museo di Reggio, nelle Soprintendenze e nei parchi archeologici di Sibari, Locri e Roccelletta di Borgia.

Sui numeri le fonti non coincidono. Il capogruppo Pd in Consiglio regionale Ernesto Alecci parla di 321 precari calabresi. L’esponente della segreteria regionale di Sinistra Italiana-Avs Francesco Tallarico dice invece che 270 dei 321 lavorano in Calabria. Entrambi chiedono alla Regione di intervenire presso il governo.

Sono due vertenze separate, ma colpiscono gli stessi luoghi della cultura calabrese. Nei musei e nelle Soprintendenze della regione rischiano di mancare insieme sia i precari del ministero sia il personale Ales.