L’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea) ha disposto la liquidazione di 22.854.888,66 euro quale primo elenco a saldo della Domanda Unica – campagna 2025, avviando così la fase conclusiva delle procedure di pagamento dopo la chiusura degli anticipi, che avevano già determinato l’erogazione di 60.125.991 euro agli agricoltori calabresi.

«Si conferma l’impegno della Regione Calabria e di Arcea – dichiara l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo – nel garantire tempestività e certezza nei pagamenti, sostenendo concretamente il lavoro quotidiano delle imprese agricole. Ogni euro messo in circolazione rappresenta un investimento sulla competitività del comparto e sulla tenuta economica dei nostri territori».

Inoltre, parallelamente, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha programmato la liquidazione di 1.328.905,28 euro nell’ambito della misura dedicata all’Ammodernamento dei frantoi oleari – Pnrr, rivolta ad aziende agricole, imprese agroindustriali, cooperative e associazioni titolari di frantoi operativi sull’intero territorio regionale.

Gli interventi finanziati comprendono l’ammodernamento degli impianti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell’olio extravergine di oliva, contribuendo altresì al miglioramento della qualità degli oli e al rafforzamento complessivo della filiera olivicolo-olearia.

«Il bando – sottolinea Gallo -, coerente con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mira a migliorare la sostenibilità e l’efficienza del processo produttivo, attraverso l’introduzione di tecnologie innovative capaci di ridurre l’impatto ambientale, diminuire la produzione di rifiuti e favorirne il riutilizzo a fini energetici. Con queste nuove erogazioni – conclude l’esponente della Giuna Occhiuto – la Regione Calabria conferma la volontà di sostenere un settore strategico, accompagnandolo nei processi di innovazione e transizione ecologica indispensabili per affrontare le sfide dei mercati nazionali e internazionali».