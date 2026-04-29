Cassato in commissione Bilancio l’emendamento della Lega per mancanza di adeguata copertura e perché avrebbe esposto al rischio di procedura di infrazione europea

La commissione Bilancio del Senato ha cassato l'emendamento che proroga le concessioni balneari nelle zone colpite dal maltempo fino a settembre 2030, e proposto dalla Lega al cosiddetto decreto ponte. Aveva avuto il parere contrario del ministero dell'Economia.

La bocciatura in commissione Bilancio, secondo quanto appreso, sarebbe arrivata per mancanza di adeguata copertura dopo il parere contrario del Mef per onerosità.

Sarebbe inoltre stato posto un problema di compatibilità con l'articolo 81 della Costituzione e avrebbe esposto al rischio di procedura di infrazione da parte della Ue.