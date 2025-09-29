La Bcc Mediocrati annuncia il cambio alla direzione generale. Dopo tre anni caratterizzati da eccellenti risultati aziendali, Rosario Altomare lascia l'incarico per affrontare nuove sfide professionali in ambiti più ampi, di livello nazionale. Dal 1° ottobre, il nuovo direttore generale sarà Stefano Morelli, già vicedirettore vicario, che, come il suo predecessore, è nato e cresciuto professionalmente all'interno della Bcc Mediocrati.

Vincitore di concorso nel 2005, ha ricoperto, nel tempo, tutti i ruoli operativi, acquisendo una conoscenza profonda di ogni aspetto della realtà Mediocrati. Negli ultimi sette anni ha ricoperto il ruolo di vicedirettore generale, collaborando con tre diversi direttori e dimostrando sempre competenza, dedizione e una visione strategica del futuro aziendale.

Il direttore generale Morelli sarà affiancato dalla vicedirettrice Pastore.

«Desideriamo ringraziare il direttore uscente per l'ottimo lavoro svolto e augurargli il meglio per il nuovo incarico», dichiara il presidente Nicola Paldino. «Al contempo, esprimiamo la massima fiducia nel nuovo direttore generale, che rappresenta l’eccellenza della nostra tradizione aziendale e della nostra capacità di crescita interna».

«Questa transizione rappresenta un esempio concreto della filosofia aziendale della Bcc Mediocrati: la credibilità di un'azienda, a maggior ragione quando si parla di una cooperativa, si misura anche dalla sua capacità di far emergere internamente i propri leader. È motivo di orgoglio - conclude il presidente - vedere come la nostra banca sappia valorizzare le proprie persone, garantendo continuità e stabilità nel percorso di crescita professionale».