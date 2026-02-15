La Calabria si presenta compatta e ambiziosa al “Beer&Food Attraction”, in programma da oggi, domenica 15, fino al 17 alla Fiera di Rimini. Un appuntamento di rilievo per il mondo del food & beverage che vede protagonista il brand “Calabria Straordinaria” con quindici aziende che sono l’espressione una filiera agroalimentare sempre più strutturata e competitiva.

Non una semplice presenza istituzionale, ma una scelta strategica. La Regione Calabria ha investito in modo deciso su questa partecipazione, puntando sull’identità produttiva e sulla capacità delle imprese di raccontare il territorio attraverso qualità, innovazione e tradizione.

Investimento e visione

Il lavoro di coordinamento è frutto dell’impegno della Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Agricoltura guidato dall’assessore Gianluca Gallo, in sinergia con Arsac e la direttrice Fulvia Caligiuri. Una collaborazione che mira a rafforzare la presenza delle imprese calabresi nei grandi contesti fieristici nazionali e internazionali.

La Calabria protagonista al Beer Attraction di Rimini. Alla fiera internazionale dedicata a birre artigianali, beverage e food, la nostra regione si presenta con le sue eccellenze relative alla birra e agroalimentari. In prima linea il Dipartimento regionale Agricoltura e Arsac, che hanno accompagnato e sostenuto i produttori in una vetrina strategica per promuovere qualità, filiera e identità territoriale.

Quest’anno lo spazio espositivo è stato ampliato, segnale concreto di una domanda crescente da parte degli operatori. A sottolinearlo è Diego Donghia, funzionario Arsac, presente a Rimini: «C’è entusiasmo tra le aziende e grande partecipazione. La Regione Calabria ha voluto investire e ampliare gli spazi espositivi per rispondere alla crescente richiesta degli imprenditori e dei produttori calabresi. Questo dimostra quanto il comparto sia dinamico e desideroso di confrontarsi con mercati sempre più ampi». Un ampliamento non solo logistico, ma simbolico: più spazio significa maggiore rappresentatività e una presenza più incisiva in un contesto altamente competitivo.

Un racconto di territorio

Dalle produzioni tipiche ai trasformati, dalle eccellenze legate alla tradizione alle proposte innovative, la collettiva calabrese diventa una vetrina della biodiversità e della ricchezza agroalimentare regionale. Ogni azienda porta con sé una storia fatta di radici, lavoro e visione imprenditoriale. La partecipazione alla Beer & Food Attraction si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione e internazionalizzazione, con l’obiettivo di consolidare relazioni commerciali e aprire nuovi canali di distribuzione. La Calabria, a Rimini, non si limita a esporre prodotti: racconta un modello di sviluppo che punta sulla qualità come leva di crescita economica. Un segnale chiaro di una regione che sceglie di investire sulle proprie eccellenze e di giocare un ruolo da protagonista nel panorama agroalimentare nazionale.