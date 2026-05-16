L’Inps ha già liquidato il 62% delle domande presentate dalle famiglie che hanno richiesto il bonus nuovi nati 2026. I pagamenti sono in corso e l’Istituto di previdenza ha fatto sapere che gli accrediti sono in corso. Le domande inviate sono 65.648, quelle accolte sono 52.199 e i bonus pagati sono 40.932. I fondi complessivi ammontano a 360 milioni di euro.

Cos’è il bonus nuovi nati 2026

Il bonus nuovi nati è il contributo di sostegno al reddito una tantum di mille euro che spetta per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026.

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata dalle famiglie con Isee non superiore ai 40mila euro annui. Per questa misura di sostegno nel calcolo Isee non rientrano gli importi erogati per l’assegno unico e universale. Il bonus può essere richiesto da un solo genitore. Nel caso di genitori non conviventi, il contributo può essere richiesto da quello che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

A chi spetta l’assegno

L’assegno spetta ai figli di cittadini italiani; di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ai titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Viene altresì riconosciuto ai cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale.

I termini per presentare la domanda

Le domande sono ancora aperte. L’istanza può essere presentata entro 120 giorni dalla data di nascita oppure dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione. La richiesta potrà comunque avere effetti entro e non oltre il 12 agosto prossimo.

Come presentare la domanda

La domanda può essere inoltrata tra mite il sito ufficiale dell’Inps, accedendo con le proprie credenziali Spid di livello 2 o superiore, Cie, Cns e eIdas, all’apposito servizio dedicato nell’area “Sostegni, sussidi e indennità”. La domanda può essere inoltrata con l’app Inps mobile, accendendo all’area “Bonus nuovi nati”, contattando il Contact center multicanale o rivolgendosi a un patronato.